Yurtdışından telefon almak isteyenlere müjde

ABD'li 5 büyük GSM firması aralarında anlaşarak cep telefonlarını isteyene kilitsiz verme kararı aldı. Söz konusu 5 firmanın temsilcisi olan CTIA (Cellular Telecommunications and Internet Association) kuruluşunun CEO'su Steve Largent yaptığı yazılı açıklamada, "Tüketicilerin cep telefonu ve tablet şifrelerinin açılması yönünde gönüllü olarak 6 maddelik bir karar aldık" dedi.

ABD'nin en büyük kablosuz telekomünikasyon firmasının temsilcisi CTIA yöneticisi Largent, AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint ve US Cellular firmalarının bugünden geçerli olarak isteyen müşteriye telefonu kilit şifresini açarak vermeyi ve daha şeffaf bir işleyiş politikasına geçmeyi kararlaştırdıklarını, "Tüketicilerin cep telefonu ve tablet şifrelerinin açılması yönünde gönüllü olarak 6 maddelik bir karar aldık. Bir tüketicinin cep telefonunu bir başka taşıyıcı firma ile kullanabilmesi de buna dahil" cümleleri ile ifade etti.

CTIA'nin resmi internet sayfasında yer alan yazılı açıklamada, bu kararın, müşterilerin istedikleri zaman telefon veya tabletlerinin, GSM firması tarafından kilit şifresinin açılması anlamına geldiği bildirilirken, bunun tek istisnasının söz konusu cihazın çalındığının düşünülmesi olacağı belirtildi.

Amerika'da taşıyıcı firmaların cep telefonlarının kilitsiz satışına uzun bir süredir sıcak bakmamasının altında müşteriyi rakip firmaya kaptırma endişesi yatarken, telefonunu özgürce kullanamama düşüncesi ise müşteriler için bir çekince kaynağı oluyor, özellikle deniz aşırı seyahatlerde ve ülkelerde bu cihazların kullanılamaması sorunu yaşanıyordu. Bununla birlikte, Amerika içinde dahi, bir tüketici bir GSM firmasının telefonunu diğer firmanın hattı ile kullanamıyordu.

Uzun süredir bu konuda yapılan baskılar sonuç verdi ve taşıyıcı firmalar bu engellemenin kaldırılması konusunu tekrar gündemine alarak, ortak bir kararla bundan sonra istenildiği takdirde bir müşterinin telefonunun şifresini açtırabileceği ve istediği telefonu istediği hat ile kullanabilme hakkının olduğu hükmüne vardı.

2013 başında, Obama yönetimi de cep telefonlarının şifresiz verilmesi gereğine inandıkları yönünde görüş beyan etmişti. Amerika'nın Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Tom Wheeler'in geçen ay GSM firmalarına bu konudaki kısıtlamaların hafifletilmesini istemesi, aksi takdirde düzenlemelerin artabileceği yönünde yaptığı açıklama ise bu alanda faaliyet gösteren beş firmayı temsil eden CTIA firmasını harekete geçirdi. Beş büyük taşıyıcı firmanın, aldıkları karar doğrultusunda bu uygulamayı bir an önce başlatacağı bildirilirken, üç firmanın üç ay içinde şifresiz sisteme geçmesi, kalan iki firmanın ise 2014 yılı içinde bu uygulamayı başlatması bekleniyor.

Öte yandan, CTIA CEO'sunun açıklamasında, bir şebeke sağlayıcı üzerinden çalışan cihazların bir başka şebeke sağlayıcıya geçtiğinde bazı teknik uyumsuzluklar yaşayabileceği uyarısına da yer verildi.

Turistler için de teşvik edici olacak

Denizaşırı ülkelerden ABD'yi ziyarete gelen turistler için de yeni uygulama teşvik edici bir karar özelliği taşıyor. Turistlerin ABD'den fiyatların uygun olmasına karşın telefon almasını engelleyen en büyük çekince, telefonların kendi ülkelerinde çalışıp çalışmaması endişesi idi. Kilidi açılsa dahi ne kadar sağlıklı çalışabileceği konusunda yaşanan endişenin kalkacak olması, turistlere yönelik cep telefonu satışlarında da teşvik edici etki yapması bekleniyor.

Amerika'dan cep telefonu alan Türk turistlerde, Türkiye dönüşünde şifre kırdırmak zorunda kalıyordu.