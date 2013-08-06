Yurtdışından gelen öğrencilerin de harçları kalktı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ortaöğrenimini yurt dışında bitirip Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen Türk vatandaşlarından üniversite harcı alınmasına son verildiğini bildirdi.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin aldığı kararı açıkladı.

Mavi kartlılar ve ortaöğrenimini yurt dışında bitirip Türkiye'de üniversite okumaya gelen vatandaşlardan da üniversite harcı alınmamasının kararlaştırıldığı müjdesini veren Bozdağ, "Yüksek öğretim harcının kaldırılması, Mavi Kartlılar ile yurt dışından üniversite okumak için gelecek vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.