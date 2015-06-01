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Dünya
Deutsche Welle

Yurtdışındaki Türkler seçimini yaptı

Yurtdışında yaşayan Türkler için oy kullanma süresi 31 Mayıs akşamı sona erdi. YSK, yurtdışından toplam katılım oranını yüzde 32.5 olarak açıkladı.

01 Haziran 2015 17:33


Almanya'da yaşayan Türk seçmenlerin oy kullanma işlemleri tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Almanya'da 8-31 Mayıs tarihleri arasında oy kullanma hakkına sahip 1 milyon 405 bin 008 T.C. vatandaşından 482 bin 530'u sandık başına gitti. Almanya'da seçime katılım oranı yüzde 34.3 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl Ağustos ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde özellikle randevu sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle katılım yüzde 8.1'de kalmıştı.

Avusturya ve İsviçre'de ise katılım daha yüksek oldu. YSK verilerine göre Avusturya'da seçmenlerin yüzde 34.7, İsviçre'de ise yüzde 39.4'ü sandığa gitti.

Dünya çapında ise yurtdışında kayıtlı 2 milyon 866 bin 971 seçmenden 931 bin 454'ü oy kullandı. Böylece dünya çapında 2015 Genel Seçimleri'ne katılım yüzde 32.5 olarak kaydedilmiş oldu.

Havaalanları ve sınır kapılarında oy kullananların sayısı ise 100 bin olarak açıklandı. Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye götürülerek sayılacak. Yurtdışında yaşayan Türkler 7 Haziran'daki seçimlerde toplam seçmenin yaklaşık yüzde 5'lik bölümünü oluşturuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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