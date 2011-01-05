'Yurtdışındaki Türkler eğitimsiz'

T24 - Büyükelçiler konferansında konuşan diplomatlar, yurtdışındaki Türklerin eğitimsiz, işsiz ve örgütsüz yaşadığını ortaya koydular. Buna göre, İsveç'teki Türk vatandaşları, Somalililerin bile gerisinde...



Üçüncü Büyükelçiler Konferansı için Ankara'da bir araya gelen büyükelçiler, yurtdışında yaşayan Türklerin sorunlarını masaya yatırdı. Dağ gibi biriken sorunların başında ise eğitimsizlik geldi. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



'Durum içler acısı' diyen Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet, Almanya'da 500 bin Türk çocuğu olduğunu, bunun 475 bininin ilk ve ortaokul eğitimini tamamlayabildiğini açıkladı.





SOMALİ'NİN BİLE GERİSİNDE



Türk gençlerinden sadece 25 bininin üniversite eğitimi alabildiğine işaret eden Acet, bu öğrencilerinin bir kısmının da eğitimini tamamlayamadığını kaydetti. Diğer büyükelçilerin tespitleri ise şöyle:



- İsveç'teki Türkler, eğitimde, Somalililer'in bile gerisinde.



- Norveç'te bulunan Tamil toplumu, çocuklarını yuvadan itibaren takip ederek eğitim durumlarını kontrol ediyor. Ancak Türkiye eğitim konusunda aktif durumda değil. Anadil

eğitiminde problem yaşanıyor.





ÖRGÜTLENME ÇOK ZAYIF



- Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları bölünmüş durumda. Bir etkinlik yapmak istediğinizde 2-3 grubu bir araya getiremiyorsunuz. Bu bölünmüş gruplar birbirleriyle bayramlaşmıyor, birbirlerinin camilerine gitmiyor.



- Bölünmüş grupları bir araya getirmek için siyasilere ihtiyaç var. O ülkelere Başbakan ya da bakanlar geldiğinde o bölünmüş gruplar bir araya getirilmeli.





EKONOMİSİZ DIŞ POLİTİKA



Büyükelçİler Konferansı'nın açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dış politikada ekonomi konularına çok daha fazla önem verileceğini söylemesine karşın, işadamlarının çatı kuruluşları TÜSİAD ve TOBB toplantıda temsil edilmedi. Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye göre, 'İşadamlarının görev yaptığımız ülkelere geldiklerinden, pasaportları kaybolunca haberimiz oluyor. İşadamları ve diplomatlar dış politikanın ayrılamaz iki unsuru' diyerek tepki gösterdi.





'Behlül ve Bihter'li diplomasi önerdiler



Türkiye'nin tanıtımı için neler yapılabileceğini de araştıran büyükelçiler, son dönemde Ortadoğu ve Balkanlar'da izlenme rekorları kıran Türk dizilerinden yardım alınabileceğini söylediler.





TÜRKÇE'YE İLGİ ARTTI



Dizilerin, bugünün Türkiye'sinin tanıtımı için önemli fırsat olduğunu ifade eden büyükelçiler, Yaprak Dökümü, Elveda Rumeli, Binbir Gece, Aşk-ı Memnu, Kurtlar Vadisi gibi dizilerden sonra Türkiye ve Türkçe'ye olan ilginin arttığına dikkat çektiler. Büyükelçiliğe gelip, 'Türkçe kurslarınız var mı, Türk yemekleri kitabı bulabilir miyiz?' şeklinde sorular sorulduğunu anlatan büyükelçiler, Türk bayrağına bile sempatinin arttığını ifade ettiler.





'TÜRK MALI ÜRÜN' KALICI



ABD dizilerinin, yıllardır Amerikan ürünlerini tanıttığını anımsatan

büyükelçiler, Türkiye'nin de Türk markalı ürünlerini diziler aracılığıyla tanıtabileceğini vurguladılar. Büyükelçiler, dizilerde oynayan bir aktör ya da aktrisin bir ürünü kullanması halinde onun Türk malı ürün olarak zihinlerde kaldığına dikkat çektiler.





YURTDIŞINA DİL BİLMEYEN MÜŞAVİR



Büyükelçilerin tespitlerinden biri de yurtdışındaki eğitim müşvarlikleriyle ilgili. Buna göre;



- Türkiye'nin yurtdışı teşkilatlarında görev yapacak eğitim müşavirlerinin gittiği ülkedeki dili iyi derecede bilmesi gerekliliği bulunuyor. Ancak son dönemde Türkiye'de bu vasıflara sahip öğretmen bulunmadığı için eğitim müşavirliği kadroları boş. Bu konudaki Başbakanlık yönetmeliğinin sıkı olmasından şikayetçi olan Milli Eğitim Bakanlığı, yönetmelikte değişiklik için izin aldı.



- Ocak ayından itibaren yurtdışına gönderilecek eğitim müşavirlerinde gittiği ülkenin dilini iyi konuşabilme zorunluluğu olmayacak. Bu da oradaki Türk toplumunu daha da sıkıntıya sokacak.





