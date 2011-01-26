-YURTDIŞINDAKİ ÖĞRENCİYE MÜJDE ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, ''2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren yurtdışında okuyan Türk öğrencilere öğrenim kredisi ve burs verilmeye başlanacaktır'' dedi. KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Nazım Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet, YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak'ı makamında ziyaret etti. Toplantıda yaptığı konuşmada Albayrak, 25 Kasım'da çıkan YURTKUR ile ilgili kanunu anımsatarak, bu kanunun yurt dışında yükseköğrenim gören Türk çocuklarına burs, öğrenim imkanı getirdiğini belirtti. Albayrak, durumlarına göre, ihtiyaç sahiplerine burs verileceğini belirterek, geri kalan bütün öğrencilere ise öğrenim kredisi verileceğini söyledi. Albayrak, ülkelerin şartlarına göre verilecek öğrenim kredisi miktarının belirleneceğini söyledi. KKTC'de üniversitede okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin yazları Türkiye'deki bütün yurtlardan tatil boyunca yararlanabileceklerini karara bağladıklarını ifade eden Albayrak, ''1000 öğrencinin üzerinde Türk öğrenci bulunan ülkelerde yurt açma planlarımız vardır. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalarımıza başlıyoruz. İlk etapta Londra, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan ve Almanya'da yapacağımız incelemeler neticesinde, buradaki öğrencilerimizi tespit edeceğiz ve bu bağlamda bu çocuklarımıza burs, öğrenim kredisi ve yurt imkanlarını sağlamaya çalışacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci varsa YURTKUR bu gencimizin imdadına yetişecektir'' diye konuştu. -''TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE YAKIŞIYOR''- KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Çavuşoğlu da KKTC'de okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere burs ve öğrenim kredisi verilmesinin önemine değinerek, bu öngörüyü ortaya koyan ve açılımı yapan başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, YURTKUR Genel Müdürü Albayrak'a teşekkür etti. Bu uygulamanın KKTC'deki Türk öğrenci akışını artıracağına işaret eden Çavuşoğlu, tatil boyunca öğrencilere Türkiye'deki yurtları kullanma imkanı verilmesinin onlara büyük imkan tanıyacağını belirtti. Türkiye dışında yurt açılması konusuna da değinen Çavuşoğlu, bunun muhteşem bir fikir olduğunu ifade etti. Bu yurtların biran önce hayata geçmesini istediklerini belirten Çavuşoğlu, ''Bizim 1000'in üzerinde öğrencimiz Londra'da eğitim görüyor. Öğrencilerin en büyük sıkıntısı barınma imkanları ve beslenmedir. YURTKUR'un böyle bir yurt açması Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devlete yakışıyor. Bu büyüklükle örtüşüyor'' diye konuştu.