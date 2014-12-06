Yurtdışında oy kullanacaklar için randevu sistemi kaldırıldı

Yurtdışı seçmenlerin Köşk seçiminde ilk kez denenen randevuyla oy verme sisteminde yaşanan aksaklıkları dikkate alan YSK, önümüzdeki genel seçimlerde randevu sisteminin kaldırılmasına karar verdi.



YSK, yurtdışı seçmenlerin ülke bazında 1-24 gün süreyle esas olarak bulundukları ülkelerdeki Türk konsolosluklarında randevu almadan oy kullanmalarını kararlaştırdı. Konsolosluk binası yüzde 100 yetersiz ise oy verme yeri kiralama yoluna gidilebilecek.

İlk kez 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı seçiminde denenen yurtdışı seçmenlerin bulundukları ülkelerde, kiralanan yerlerde randevu alarak oy kullanmaları sisteminde yaşanan aksaklıklar YSK'yı harekete geçirmişti.



YSK randevu sistemini masaya yatırdı ve Dışişleri Bakanlığı ile ortak çalışma yaptı. Siyasi partilerden de randevu sisteminin kaldırılması konusunda görüş istendi.

CHP: Randevu sistemi kaldırılsın

CHP randevu sistemi kaldırılsın şeklinde görüş bildirirken, AKP ve Saadet Partisi "Randevu sistemi kaldırılabilir. Esnek randevu sistemi de uygulanabilir" şeklinde görüş bildirdi. YSK bugün randevu sistemi değerlendirdi



YSK oyçokluğu ile randevu sisteminin kaldırılmasını kararlaştırırken bir dizi önemli karar da aldı. Önümüzdeki genel seçimde konsolosluk seçmen listeleri esas alınacak. Ülkesine göre konsolosluklarda 1-24 gün oy kullanılacak.

Online oy kullanılabilecek

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun talebi üzerine YSK, konsolosluklarda YSK ile internet bağlantısı olmadan da oy kullanılıp sonra bu oyların işlenmesi uygulamasının da kaldırılmasına karar verdi.



YSK kararına göre önümüzdeki seçimlerde mükerrer yazımın ve hataların önüne geçilmek üzere sadece YSK ile internet bağlantısı mevcutken seçmenler konsolosluklarda oy kullanabilecekler. Online olarak kullanılan oy sisteme işlenecek. İnternet bağlantısı yokken oy kullanılmayacak.