Yurtdışında okumak isteyenler için burs rehberi

Üniversite eğitiminde sona yaklaşırken 'Dersleri nasıl geçeceğim?' derdine bir dert daha eklenir. 'Ben ne iş yapacağım?' sorusuyla boğuşmak zorunda kalır üniversitelilerin pek çoğu.



Hele bir de iş hayatının arzulanan yüksek pozisyonları, CV'nin 'eğitim durumunuz' başlıklı bölümüne iliştirilecek yapayalnız lisans diplomasına değer vermiyorsa sorun daha da büyüktür.



İşte bu noktada lisans diplomasına artı değer ekleme gerekliliği ortaya çıkıyor ki bunun yolu genelde yurtdışında alınacak eğitimden geçiyor. Peki, yüksek lisans, doktora veya dil eğitimi için Amerika, Kanada gibi ülkelere gidip hayata ve mesleğe dair tecrübe kazanmak kolay mı?



Elbette ki değil. Okul ücreti, yeme, içme, barınma giderleri derken büyük bir fatura çıkıyor öğrencilerin karşısına. Zengin olana sözümüz yok. Ama maddi imkanlarınız yeterli değilse yurtdışı eğitimi için, bir de not ortalamanız kıskanılacak düzeydeyse neden burslu olarak yabancı ülkelere adım atmayasınız ki? Aşağıdaki rehber, yurtdışı eğitimi için başarılı öğrencilere burs veren kurumları, şartlarını ve sağladıkları imkanları tanımanızı kolaylaştırıyor.



Lisans biter, bursu bulan yurtdışına gider!



Gözü yüksekte olanın kariyer derdi üniversite diplomasını alıp duvara asmakla bitmez. Onlar için statüsü, standardı yüksek pozisyondan meslek hayatına dalıvermek daha bir tercih sebebi.



'Madem iyi olanı istiyorum, binlerce lisans mezunundan bir farkım olmalı.' düşüncesi, mezuniyet yaklaştıkça öğrencinin içini kemirir durur haliyle. Bu sorgulamaları yaşarken diplomayı alınca ne yapacağına karar vermeye çalışan öğrencinin aklına genellikle 'Yurtdışına bir açılsam neler olur neler!' diye bir fikir düşüverir. Master ya da dil eğitimi için Amerika ya da Avrupa ülkelerinden birine uçup, büyük bir tecrübe kazanma fırsatını elde etmektir amaç. Hayaller, hedefler iyi hoş da işte tam bu noktada devreye önemli bir sıkıntı giriyor. Tabii ki para! Öyle ki genç beyinlerde şekillenen koca koca hedefler, ömür boyu çıkmamak üzere sandıklara kilitlenebiliyor. Yine de hemen pes etmemek gerek tabii. Bu söz, lisans eğitimi boyunca çok çalışmış, ortalama yapmış, dilini bir hayli geliştirmiş öğrencilere. Yurtdışında almayı hayal ettiğiniz eğitimi karşılayacak birçok burs alternatifi var. Yeter ki gerekli şartları taşıyın ve biraz sabırlı olun. İşte size yurtdışı eğitiminde kolaylık sağlayacak bazı burs türleri. Belki burs vermek için arananlardan biri sizsinizdir. Neden olmasın?



Jean Monnet bursları



Avrupa Birliği ile Türk hükümetinin ortaklaşa verdiği burslardır. Kamu kurumları, özel sektör ile üniversitelerin programa katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Alanlar: Ortak tarım politikası, bölgesel ve dış politika, ekonomi ve para birliği, adalet ve içişleri, devlet rekabeti ve yardımlar, mali denetim, endüstri, toplum ve istihdam politikası, kişi, sermaye, mal ve hizmetlerin dolaşımı, KOBİ'ler.

Sağladığı imkanlar: Aylık 700 ile bin 100 Euro arası maddi destek, gidiş-dönüş yol ücreti.

Şartlar: 40 yaşından küçük olmak, en az 2,50/4,00 veya 63/100 not ortalamasına sahip olmak, iyi derecede İngilizce bilmek, bir kuruma bağlı adaylar için kurumdan yazılı onay almak, iki dereceli sınav sisteminde başarılı olmak.

Son başvuru tarihi: Eylül

www.jeanmonnet.org.tr



Yabancı hükümet bursları



İkili anlaşmalar gereğince yabancı hükümetler tarafından kendi ülkelerinde kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen burslardır. Araştırma, lisansüstü, doktora ve dil öğrenimi amaçlı veriliyor. Burslarla ilgili duyuru, desteği sağlayan ülke, başvuru koşulları gibi duyurular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılıyor.

Sağladığı imkânlar: İlgili ülke, bursiyerlerin eğitim, konaklama, yeme-içme gibi giderlerini karşılıyor. Yol masrafı, vize, sigorta gibi giderler öğrenciye ait.

Şartlar: Araştırma ve lisansüstü bursları için en az lisans mezunu olmak, dil bursları için en az fakültelerin 3. sınıfı öğrencisi olmak, ilgili ülkenin istediği yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmek.

www.meb.gov.tr



Erasmus Öğrenci Değişimi bursları (AB)



Lisans öğrencileri için düzenlenen burs türü. Süresi 3 ile 12 ay arasında.

Sağladığı imkânlar: Aylık 300 ile 400 Euro arasında maddi destek, kayıt ücretleri.

Şartlar: Değişimin gerçekleşeceği iki ülke arasında anlaşma yapılmalıdır. Anlaşma taraflarından biri AB üyesi olmalıdır.

Son başvuru tarihi: Mart

www.ua.gov.tr



Erasmus Öğretim Elemanı Değişimi bursları (AB)



Her yaş ve disiplinden öğretim elemanlarına açık bir burs türü.

Sağladığı imkânlar: Değişim süresince 5 bin Euro'yu aşmamak kaydıyla haftalık 800 Euro maddi destek. Süre ise bir hafta ile 6 ay arasında değişiyor.

Şartlar: Değişimin gerçekleşeceği iki üniversite arasında anlaşma yapılmalıdır. Anlaşma yapan taraflardan birinin AB üye ülkesi olması gereklidir.

Son başvuru tarihi: Şubat

www.ua.gov.tr



Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) bursları



İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa, İtalya ve Danimarka'nın yanı sıra Batı Avrupa ülkelerinde master eğitimi almaya yönelik burs programıdır. Burs karşılıksız değildir. Eğitim programını bitirip dönenler kendilerine ödenen burs miktarını geri öderler.

Alanlar: Elektrik elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, şehir ve bölge planlama, uluslararası ilişkiler, gazetecilik ve medya çalışmaları, gıda ve ziraat mühendisliği, Avrupa Birliği, kamu yönetimi, insan hakları, sanat ve tasarım.

Şartlar: 30 yaşından küçük olmak, en az 3,00/4,00 veya 75/100 not ortalaması, master programının gerektirdiği yabancı dili, öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek, başvurduğu eğitimi ailesinin gelir ve imkânlarıyla yapamayacak durumda olmak.

Son başvuru tarihi: Kasım

www.tev.org.tr



British Council Chevening bursları (İngiltere)



Şartlar: En az iki yıl iş deneyimi ve iyi derecede İngilizce aranıyor. Mezuniyet notunun 3,00/4,00 veya 70/100 olması gerekiyor.

Alanlar: Avrupa çalışmaları, ekonomi ve Avrupa entegrasyonu, gazetecilik ve medya çalışmaları, Avrupa ve uluslararası hukuk, insan hakları, çevre çalışmaları, beşeri bilimler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler.

Son başvuru tarihi: Eylül

www.britishcouncil.org.tr



Denizaşırı Öğrenci bursları (İngiltere)



İngiliz üniversitelerinden herhangi birine lisansüstü eğitim almak üzere kabul edilmiş denizaşırı, AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşı öğrencilere yönelik burs türüdür. 12 ay süre ile verilir. Bu süre, başarı durumuna bağlı olarak üç yıla kadar uzayabiliyor.

Sağladığı imkânlar: Denizaşırı ülke üniversitelerindeki kayıt ücreti ile AB üyesi ülkelerdeki üniversitelerin kayıt ücreti arasındaki farkı karşılar.

Şartlar: Bir üniversitenin lisansüstü programına kabul edilmiş olmak gerekir. Başvurular, kabul edilen üniversiteye yapılır.

Son başvuru tarihi: Şubat

www.universitiesuk.ac.uk



Alman Akademik Değişim Servisi bursları (Daad)



Almanya'da lisans, yüksek lisans, doktora öğrenimi görmeye hak kazananlara veriliyor.

Alanlar: Mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, sosyal bilimler, matematik-bilgisayar mühendisliği, spor bilimleri, tarım ve ekoloji, ekonomi ve kamu yönetimi, mimarlık ve inşaat, beşeri bilimler, sanat ve sanat çalışmaları, hukuk, jeo bilimler, biyo bilimler, dil bilimleri, tıp-halk sağlığı, doğa bilimleri.

Sağladığı imkânlar: Burslar, çalışılmak istenen konu, vatandaşı olunan ülke ve çalışmanın statüsüne (lisans, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası) göre belirleniyor. Ayrıca bursluluk süresince her bursiyer için DAAD tarafından ek olarak bir kaza ve zarar tazminat sigortası yapılır.

www.daad.de, www.daad-istanbul.com



Fransa ve Ortak Doktora bursları



Türkiye ve Fransa'daki iki üniversitede ortak yürütülür. Çalışmalar, bu üniversitelerden birer öğretim üyesi tarafından yönetilir. Programı sonunda her iki üniversiteden doktora derecesi alınır. Her yıl beş ay süresince verilen burslar en çok üç yıllıktır.

Sağladığı imkânlar: Yaşam giderleri, sosyal sigorta, kayıt ücretleri.

Şartlar: Lisans mezunu olmak, en az 2,50/4,00 veya 63/100 not ortalaması, 30 yaşından küçük olmak, dersleri izleyebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

Son başvuru tarihi: Haziran ve ekim

www.ambafrance-tr.org



Alexander S. Onassis Vakfı Eğitim bursları (Yunanistan)



Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yöneliktir. Burs miktarı başvuru amacına göre farklılık gösteriyor. Burs süresi ise beş ile 10 ay arasında değişiyor.

Alanlar: Beşeri bilimler, ekonomi, siyasal bilimler, mimarlık, hukuk, güzel sanatlar.

Son başvuru tarihi: Ocak

www.onassis.gr



Fullbright Öğretim bursları (ABD)



ABD ile Türkiye hükümeti arasındaki eğitim ve kültürel işbirliği kapsamında verilen burslar klinik tıp dalları dışında tüm alanlara açıktır. İşletme (MBA) dalında başvuru yapan adayların en az bir yıllık iş tecrübesine sahip olması gerekiyor.

Şartlar: 30 yaşından küçük olmak, lisans mezuniyeti, en az 3.,00/4,00 veya 75/100 not ortalaması.

Son başvuru tarihi: Temmuz

www.fullbright.org.tr