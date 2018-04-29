'Yurtdışında doğan fişlenmiş Türk ailelerin bebeklerine Türk vatandaşlığı verilmiyor'

Reuters haber ajansı, 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimiyle ilişkilendirilen 100'denfazla Türk vatandaşının haymatlos (vatansız) kalma ihtimalinin bulunduğunu bildirdi.

Türkiye hükümeti, ülkeye dönmesini talep ettiği 130 kişiye, üç ay içinde ülkeye dönmemeleri durumunda vatandaşlıktan atılacakları uyarısında bulunmuştu.

Ajansa konuşan Haymatlosluk ve Katılım Enstitüsü (ISI) Eş Direktörü Amal de Chickera, uygulamanın insanları keyfi olarak vatandaşlıktan çıkarmayı yasaklayan uluslararası yasalarla çeliştiğini belirtti:

"Bu uygulamanın, muhalif olarak görülen kişilerin keyfi bir şekilde kitlesel olarak vatandaşlıktan çıkarılmasının başlangıcı olmasından endişeleniliyor."

Chickera'ya göre ikinci bir vatandaşlığı bulunmayan kişilerin vatandaşlıklarının ellerinden alınması durumunda hem kendileri, hem de gelecekte yapacakları çocuklar haymatlos kalacak.

Pazartesi günü bir rapor açıklayan enstitü, uluslararası toplumu vatansız kalma ihtimali olan Türklerin durumlarını takip etmeye ve gerektiğinde onlara sığınma hakkı vermeye davet etti.

ISI'ya göre Türkiye, muhalefeti bastırmak için vatandaşlıktan çıkarmayı tehdit olarak kullanmaya başlayan ülkelerden yalnızca biri.

Fakat ISI Eş Direktörü Chickera, haklarında açılan bir soruşturmada ifade vermemesi nedeniyle vatandaşlıktan atma uygulamasının başka bir ülkede olmadığını söylüyor.

Enstitünün yeni araştırmasına göre Türk konsoloslukları, fişlenmiş kişilerin pasaportlarını da yenilemiyor ve çocukları doğduğu zaman onlara vatandaşlık vermiyor.

Araştırmada, Nisan - Temmuz ayları arasında bu durumda olduğu için haymatlos doğan 80 bebek tespit edildi. Bebeklerin bir kısmı Nijerya, Afganistan, Mısır ve Endonezya'da doğdu.

Bu bebekler hiçbir ülkenin vatandaşı sayılmadıkları için pek çok temel haktan yararlanamıyor.

Bu kişilere bazen "yasal hayaletler" de deniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e göre dünyada 10 milyon civarından haymatlos bulunuyor. Gueterres bu sorunu "tedavi edilmesi gereken bir kanser" olarak nitelendiriyor.

BM 2014 yılında vatansızlığı azaltmak için bir kampanya başlatmıştı.