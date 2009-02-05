Yurtdışında 8 bin kişiye iş imkânı

Dünyanın birçok ülkesinde 2009 sonuna kadar 108 mağaza açmayı hedefleyen MOL mağazası 8 bin kişiye istihdam yaratmayı hedefliyor.



Kurtköy'de açtıkları ilk mağaza ve ürün fiyatlarıyla tekstil sektörüne hareketlilik kazandıran MOL, 8 bin kişiye yurt dışında iş imkânı sağlayacağını açıkladı.



MOL'un CEO'su Oktay Özdemir kan kaybeden Türk tekstili için işsizlere umut olacak bir projeyle yeni bir çıkış yolu yarattıklarını söyledi. Özdemir, Kanal D’ye yaptığı açıklamalarda projeyle ilgili şu bilgileri verdi:



“Şimdi özellikle Türkiye'den başlayarak Almanya, İsviçre ve Avrupa'nın birçok ülkesinde MOL mağazalar hareketi başladıktan sonra dünyanın 40 ülkesinden MOL'a yatırım yapmak için talepler geldi. Biz ilk durağımızı Almanya olarak seçtik ve buradaki çalışanlarımızı da Almanya'ya götüreceğiz. Bizim istediğimiz; yurtdışında kariyer yapmak isteyen ve geleceğini yurtdışında planlamak isteyen kişiler mertermarkalarbirligi.com'dan iş başvurusunda bulunsunlar. Amacımız burada özellikle üretimi güçlendirerek bütün dünyada 'Made in Turkey'i bir marka olarak ortaya çıkarmak, dünyaya bu markanın gücünü göstermek.”



Çalışmak için gereken şartlar



“Lise mezunu olması ve İngilizce bilmesi yeterli. Biz MOL Akademi'deki 3 aylık periyotta gerekli olan eğitimi veriyoruz. Şunu söyleyeyim özellikle mühendis olup ara eleman olarak çalışmak isteyenler lütfen mertermarkalarbirligi.com'dan bize başvursunlar. Çünkü şu anda ciddi bir üretim talebi almış bulunmaktayız.”



Ortalama kazanç ne kadar?



1000-2000 dolar arasında bir ücret alacaklar. 2009 yılının Türkiye'de üretim yılı olmasını diliyorum ve lütfen hızlıca başvursunlar biz 2009 yılı sonuna kadar dünyanın birçok ülkesinde 108 MOL mağazası açmayı hedefliyoruz. Buradan belediye başkan adaylarına da sesleniyorum, Türkiye'de üretimi destekleyin, biz de Türkiye'de üretimi destekleyenlere oy verelim.



Yurtdışında çalışma imkânından yaralanmak için mertermarkalarbirligi.com adresinde yer alan iletişim formları vasıtası ile iş başvurusunda bulunabilirsiniz.

