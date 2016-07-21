Yurt dışına çıkışlarda biyometrik kontrol uygulaması durduruldu

Atatürk Havalimanı’nda yaklaşık 1,5 yıl önce uygulanmaya başlanan parmak iziyle pasaport kontrolü (biyometrik kontrol), bu sabahtan itibaren yurt dışı çıkışlarda durduruldu, uygulama yurt dışından gelişlerde devam ediyor.

Yetkililer, daha önce pasaport bilgileri Emniyet Müdürlüğü’nde kayıtlı olan ve bu sistemden parmak izi kontrolü ve pasaportunu cihaza okutarak geçen yaklaşık 5 bin kişinin, ikinci bir emre kadar bu bankoları kullanamayacağını bildirdi. Milliyet'te yer alan habere göre, bu kişilerin yapacakları seyahatlerde, normal pasaport kontrolünden geçecekleri açıklandı.

Gri ve yeşil pasaportlulara kısıtlama gelmişti

Darbe teşebbüsü nedeniyle gri ve yeşil pasaportlarda başlatılan kısıtlamalı uygulama sonrası biyometrik kontrolün yurt dışına çıkışlarda ikinci bir emre kadar durdurulduğu, yurt dışından gelişlerde devam ettiğini belirtildi.

Dünyada birçok ülke tarafından kullanılan parmak izi ile 15 saniyede pasaport kontrolünün yapıldığı ’biyometrik otomatik geçiş sistemi’, deneme amaçlı olarak 22 Ocak 2015’te Atatürk Havalimanı’nda başlamıştı.