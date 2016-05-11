Yurtdışına çıkış yasağı kaldırılan gazeteci Ebru Umar Hollanda'ya gitti

*Yusuf Özkan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Kuşadası'nda gözaltına alınan Türk kökenli Hollandalı köşe yazarı Ebru Umar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Umar, yasak kararının kaldırılmasının ardından dün (10 Mayıs 2016) akşam Türkiye'den Hollanda'ya gitti.

Gelişmeleri Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders açıkladı. Hollandalı bakan, kapalı kapılar ardında yoğun temaslar sürdürüldüğünü belirterek, Türk yargısının Umar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırdığını söyledi. Koenders, Umar'ın soruşturmaya ilişkin gelişmeleri Hollanda'da takip edeceğini vurguladı.

Bu kararın ardından Ebru Umar'ın Türkiye'yi terk ettiği bilgisini veren Dışişleri Bakanı, "Bu çok güzel bir haber. Eve dönmesi çok güzel" dedi.

Hollandalı bakanın açıklamasına göre, Umar hakkında "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla dava açılıp açılamayacağı henüz belli değil.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de, haberi Twitter hesabından duyurdu. Rutte, "Güzel haber. Ebru Umar Hollanda'ya geliyor. Bu güzel bir gelişme" diye yazdı.

Geçen ay sonunda Kuşadası'nda yaşayan anne ve babasını ziyaret etmek amacıyla Türkiye'ye giden Umar, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Hollanda'da tartışma yarattı

Umar hakkında hem Hollanda, hem de Türkiye'de yaşayan sosyal medya kullanıcılarının Aydın Valiliği ve Kuşadası polisine ihbarda bulundukları belirtilmişti.

Adli kontrol koşuluyla serbest bırakılan Umar hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Umar'ın "devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle" gözaltına alınması, Türkiye kökenli bazı Hollandalılar tarafından sevinçle karşılanmıştı.

Bu durum Hollanda kamuoyunda tartışma yaratmıştı. İktidar ortağı İşçi Partisi'nin Türkiye kökenli milletvekili Keklik Yücel, "anti demokratik" diye tanımladığı bu kutlamayı kınamıştı.

Kuşadası'na giderek Umar'a destek veren Yücel ve ailesinin de sosyal medya üzerinden tehdit edildiği basın yansıdı.

Ebru Umar, İslam'a yönelik eleştirilere yer verdiği yazıları nedeniyle, başta Türkiye kökenliler olmak üzere zaman zaman Hollanda'daki Müslümanların tepkisine hedef oluyordu.

Bu nedenle sosyal medya üzerinden çok sayıda tehdit ve hakaret mesajı alan Umar, Rotterdam Başkonsolosluğu'nun Hollanda'daki Türk toplumuna yönelik "muhbirlik çağrısı" üzerine sert bir yazı kaleme almıştı.

Ebru Umar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Cumhuriyet tarihinden bu yana gördüğüm en megolaman diktatör" ifadesini kullanmıştı.