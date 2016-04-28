Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanan Ebru Umar, Türk vatandaşlığından çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Kuşadası'nda gözaltına alınan ve adli kontrol koşuluyla serbest bırakılan Hollandalı köşe yazarı Ebru Umar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkma kararı aldı.

Umar, vatandaşlıktan çıkış işlemlerini başlatması için Türkiye'deki avukatına talimat verdiğini açıkladı.

Ebru Umar, Hollanda Radyosu'na telefonla yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlığından kurtulmak istediğini" söyledi.

Hollanda'nın Lahey kentinde doğup büyüyen Umar, anne ve babası Türkiye kökenli olduğu için doğrudan Türk vatandaşlığına sahip olmuştu.

Daha önce de Türk vatandaşlığından çıkmak istediğini dile getiren köşe yazarı, anne ve babasının buna sıcak bakmaması üzerine vazgeçtiğini ifade etti.



"Tek vatandaşlık daha akıllıca"



Umar, "Avukatım şimdi beni Türk vatandaşlığından kurtarmak için yardım edecek. Anne-babam da çocukları için tek vatandaşlığın daha akıllıca olduğunu artık anlamışlardır" dedi.

Metro gazetesinde yazan Umar, geçen haftasonu ailesini ziyaret için gittiği Kuşadası'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Umar, Twitter'da Erdoğan aleyhine yazdığı mesajlar nedeniyle bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından Aydın Valiliği ve Kuşadası polisine şikayet edilmişti.

Adli kontrol koşuluyla serbest bırakılan Umar, en az 1 hafta daha Türkiye'yi terk edemeyecek.

Kuşadası polisi, Perşembe günü Umar'ı arayarak, korumaya ihtiyacı olup olmadığını sordu. Avukatı, Umar'ın koruma istemediğini iletti.



Ezan sesinden şikâyet etmişti



Metro gazetesindeki köşe yazılarına yeniden başlayan Ebru Umar, gözaltına alınmasını sevinçle karşılayan Türkiye kökenli Hollandalılara sert tepki gösterdi.

Umar, özellikle İslam konusundaki eleştirileri nedeniyle başta Türkiye kökenliler olmak üzere Hollanda'daki Müslümanların sık sık tepki gösterdiği bir isim.

Yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'de 'sabah ezanlarının yüksek ses düzeyi ile okunmasını' eleştirdiği için çok sayıda tehdit ve hakaret içeriki mesaj almıştı.

Özellikle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepkilere hedef olan köşe yazarı, başta göçmen ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders olmak üzere, aşırı sağcı kesimle olan yakın ilişkileri nedeniyle de eleştiriliyor.

Wilders, gözaltı olayı üzerine yazdığı Twitter mesajında, "İslamo - faşist Erdoğan, ayaklarını bizim Ebru Umar'ımızın üzerinden çek" ifadelerine yer vermişti.

Umar köşe yazarlığına, İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle Fas kökenli Muhammed Bouyeri tarafından 2005 yılında öldürülen yönetmen Theo van Gogh'a ait internet sitesinde başlamıştı.

Yakın arkadaşı olduğu belirtilen van Gogh'un öldürülmesi üzerine radikal İslamcı kesime yönelik sert eleştiriler yöneltti.

Bunun yanı sıra, AKP hükümeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygulamalarına yönelik sert tepkilerin yer aldığı yazıları ile de gündeme geldi.