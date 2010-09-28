-YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ESNİYOR ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Anayasa değişiklik maddelerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte yaptıkları değerlendirmeler sonucunda yargı kararı taşımayan yurtdışı çıkış yasaklarını iptal ettiklerini bildirdi. Atalay, Irak'taki Amerikan Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lloyd Austin ile biraraya geldikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Atalay, Anayasa değişikliğinin halkoylamasından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı. Bu değişikliklerin birinin de vatandaşların yurtdışına çıkış yasağıyla ilgili olduğunu söyleyen Atalay, şunları kaydetti: ''Yeni anayasa değişikliğinde yeni bir hüküm getirildi, yargı kararı olmadıkça hiçbir vatandaşımızın yurtdışına çıkışı engellenemez. Madde aynen şöyle, vatandaşın yurtdışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. Biz de bu çerçevede Bakanlık olarak yurtdışı çıkış yasağıyla ilgili konuları değerlendirdik. Kanunlarda bir değişiklik düzenlemesi yapılmadan, anayasa kesin bir hüküm getirdiği için, yargı kararı taşımayan yurtdışı çıkış yasaklarını iptal ediyoruz. Şu anda bizim elimizde yargı kararına dayanmayan, 528 vatandaşımızın yurtdışına çıkış yasağı söz konusu. Bunlar pasaport alamıyorlar ve yurtdışına çıkamıyorlar. Bunları bugünden itibaren biz temizledik, iptal ettik. O vatandaşlarımız pasaportlarını alabilirler, yurtdışına da çıkabilirler. Bu konuda başka bakanlıkları ilgilendiren bazı konular var, Maliye Bakanlığı gibi. Onlar zaman içinde değerlendirilir ama bunu bugün gündeme getirmemin bir sebebi de anayasa değişikliğinin ilk somut uygulaması olduğu için, yani büyük halkoylamasının ilk somut ve özgürlükçü bir sonucu olduğu için açıklama ihtiyacı duydum.''