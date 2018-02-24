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Yurtdışına çıkarken endemik bitkilere dikkat;Yolcular için Gümrük Rehberi uygulamaya geçti

İhsan YALÇIN/İSTANBUL,İSTANBUL,(DHA) Yolcuların yurtdışından ne getirebilirim sorusuna artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan mobil uygulama cevap verecek

24 Şubat 2018 16:39

İhsan YALÇIN/İSTANBUL,İSTANBUL,(DHA) Yolcuların yurtdışından ne getirebilirim sorusuna artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan mobil uygulama cevap verecek. Yurtdışından gelen yolcuların en çok merak ettiği konulardan olan yolcu beraberi eşya limitleri ve diğer haklara ilişkin güncel bilgilere anlık olarak mobil uygulamadan ulaşabilecekler. Bu amaçla hazırlanan \"Yolcular için Gümrük Rehberi\" mobil uygulaması Appstore ve Google Play\'de yerini aldı.

Cep telefonları ve tabletlere yüklenebilen ve yolcuların internete bağlanmasına ihtiyaç duymadan çevrimdışı olarak çalışan Yolcular İçin Gümrük Rehberi Mobil Uygulaması vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Uygulama ile yolcular, sahip oldukları gümrük muafiyeti haklarına ilişkin en güncel bilgilere mobil cihazlarından ulaşabilecekler. Uygulamanın “Ülkeye Giriş” ve “Ülkeden Çıkış”   seçenekleri ile yolcular Türkiye’ye gelirken yurtdışından beraberlerinde vergisiz olarak getirebilecekleri, getirilmesi yasak veya izne tabi olan ya da ülkeden çıkarabilecekleri eşyalar hakkında bilgi edinebilecekler. Uygulamanın sanal alışveriş sepeti sayesinde yolcular, alışveriş listelerini oluşturarak muafiyet limitlerini aşıp aşmadığını kolaylıkla öğrenebilecekler.

Uygulamanın yolculara getireceği bu kolaylıkların yanı sıra vatandaşlar kaçakçılık ihbarlarını uygulama üzerinden yapabilecek. Bu sayede vatandaşların kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine olan katkıları artırılacak.İlk etapta Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça dillerinde hizmet veren uygulama Google PlayStore ve Apple Store üzerinden yüklenebilmekte.

2 KEDİ ,KÖPEK VEYA KUŞ GETİREBİLİRSİNİZ, ÇİÇEK SOĞANI ÇIKARAMAZSINIZ

Vatandaşlar yurtdışına çıkarken Tütün tahımı veya fidesi, endemik bitki türlerinin soğanlarını veya fidelerinin çıkışının yasak olduğunu rehbere bakarak öğrenebilecek. Rehberde ayrıca yurda getirilebilecek eşyanın miktarı da ayrıntılı olarak yazıyor.Kedi,Köpek veya kuş 2 adete kadar akvaryum balıkları ise 10 adete kadar kadan yurda sokulabiliyor.Cep telefonu ise  2 yılda 1 adet getirilebiliyor.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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