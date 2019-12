‘Yurtdışı Üniversite Kayıt Günleri 2010’ Başlıyor!

T24- Yurtdışında saygın bir üniversitede istediğiniz alanda yükseköğrenim görmek artık bir hayal değil! 18-22 Ağustos 2010 tarihleri arasında yapılacak olan V. CDS Yurtdışı Üniversite Kayıt Günleri size bu fırsatı sunuyor!



Türkiye’de her yıl 1,5 milyonu aşkın öğrenci ÖSS ile geleceğine yön vermeye çalışıyor. Ne yazık ki bu öğrencilerin çok büyük bir kısmı ya hedeflediği üniversiteye giremiyor ya da istemediği bir konuda eğitim görmek zorunda kalıyor. 2010 yılında sınava giren yaklaşık 1,4 milyon öğrenci sınav sonuçlarını öğrenip tercihlerini yaptı, önümüzdeki günlerde de tercihlerinin sonuçlarını alacak. 2009 yılına göre sınava giren öğrenci sayısının 150.000'den fazla azalmasına ve toplam kontenjanın (Türkiye ve KKTC'deki devlet ve vakıf üniversitelerinin toplam kontenjanı) arttırılmasına karşın yalnızca her 3 öğrenciden 1 tanesi yükseköğrenim şansına sahip olacak. Bu nedenle ekonomik düzeyi orta ve ortanın üzerinde yer alan aileler, çocuklarının yurtdışında yükseköğrenim görmesine günden güne daha sıcak bakmaya başladılar.



CDS velilerden gelen bu talebi görerek, yurtdışı eğitimi konusundaki 15 yılı aşkın deneyimini daha büyük kitlelere yaymak için Ağustos 2006'da “Anında başvuru, kabul ve kayıt” olanağı sağlayan 1. YÜKG’ yi düzenledi. Bu yıl 5.si gerçekleştirilecek olan 'CDS Yurtdışı Üniversite Kayıt Günleri’ 18-22 Ağustos tarihleri arasında Ankara, Izmir ve Istanbul da düzenlenecek. Besinci kez gerçekleşecek olan organizasyonda, öğrenciler, ABD, Avusturya, İngiltere ve Kanada’dan katılacak, farklı öğrenim dallarında uzman, YÖK denkliği olan ve hem bulundukları ülkelerde hem de dünyada saygın bir yere sahip 10 üniversitenin yetkilileriyle birebir görüşme imkanı bulacak ve gerekli belgeleri getirdiklerinde üniversitelerden hemen kabul alıp kayıt yaptırabilecek.



ABD’den The University of Tennessee at Martin ve Northeastern University – KAPLAN Pathway, İngiltere’den City University London - INTO, University of South Florida - INTO, University of Hertfordshire, Kanada’dan Vancouver Island University, The University of Winnipeg ve University Canada West, Simon Fraser University - Navitas ve Avusturya Universiteleri’nin katılacağı kayıt günleri, 18 Ağustos Carsamba günü Ankara Hilton Otel de, 19 Ağustos Persembe günü Izmir Movenpick Otel’de, 20 Ağustos Cuma ve 21 Agustos Cumartesi günleri Istanbul The Marmara Otel Taksim de 13.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak.



CDS Yurtdışı Üniversite Kayıt günleri sayesinde Eylül döneminde lisans ya da ön lisans programına yerleşmek isteyen öğrenciler zaman kaybetmeden yükseköğrenimlerine başlayabilecek. Bu fırsattan yeni mezunların yanı sıra uzun yıllar önce liseyi bitirmiş, herhangi bir ön lisans programından lisans programına dikey geçiş yapmak isteyen, Türkiye'de yada yurtdışında bir üniversiteye halen kayıtlı olup transfer olmak, bölüm değiştirmek isteyen, üniversite mezunu olup yüksek lisans yada üniversite sonrası diploma/ sertifika programlarına kayıt olmak isteyenler de faydalanabilecek.



CDS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, www.hadiyurtdisina.com adlı sitede, Yurtdışı Üniversite Kayıt Günleri’nin içeriğini, yurtdışında üniversite öğrenimiyle ilgili merak edilenleri ve okulları tanıtıyor. Ayrıca ayrıntılı bilgi için 0212 292 40 26-27 numaralı telefonlar arayabilirsiniz.