Yurtdışı tatili stresi psikolojiyi bozabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yurtdışında yapılan tatillerin yarattığı stresin hassas kişilerde psikolojik rahatsızlıklara yol açabileceğini açıkladı.



Yayımladığı “Uluslararası Seyahat ve Sağlık” raporunda ilk kez seyahatin psikolojik etkileri hakkında detaylı bilgi veren DSÖ, uçma korkusunun yol açtığı aşırı kaygının yurtdışı seyahatler sırasında karşılaşılan önemli bir sorun olduğuna değindi.



DSÖ, panik atak nöbeti geçiren kişilerin uçakta koridor tarafında oturmalarının rahatlatıcı olabileceğini belirtti. Mekke ve Kudüs gibi kutsal yerleri ziyaret eden hassas kişilerin de psikolojisinin olumsuz etkilenebileceğini belirten DSÖ, gittikleri ülkelerdeki farklı kültürlere ve dillere uyum sağlamaya çalışan kişilerde bu durumun strese yol açabileceğini açıkladı.

