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Politika

Yurtdışı oyları tasnif ediliyor

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- PAZAR günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili genel seçimi nedeniyle yurt dışında kullanılan oylar tasnif  ediliyor

22 Haziran 2018 17:21

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- PAZAR günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 27\'nci Dönem Milletvekili genel seçimi nedeniyle yurt dışında kullanılan oylar tasnif  ediliyor.
Yurtdışında, seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmen için 60 ülke, 123 temsilcilikte sandık kurulurken, seçmenlerin 1 milyon 486 bin 408\'i 24 Haziran için oy kullandı. Kullanılan oylar geçtiğimiz gün Ankara\'ya getirilerek, Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezinde kilit altına alındı. Kilit altına alınan oyların bugün tasnif çalışması başlatıldı. Siyasi parti ve YSK temsilcileri nezaretinde yapılan çalışmada, oyların bulunduğu turuncu çuvallar açılarak oylar şeffaf sandıklara konuluyor. Yapılan çalışmanın ardından şeffaf sandıklar tekrar mühürlenerek, yeniden özel depoya kilitlenecek.
Bu arada tasnif çalışmaları sırasında polis ekiplerinin kapıda önlem aldıkları görüldü.
Buradaki oylar, 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 17.00 den sonra Türkiye\'de oylama tamamlanıp, diğer sandıklar birlikte açılacak, sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

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