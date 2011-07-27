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Yaşam

YURT VE KREDİ BAŞVURULARI 7 AĞUSTOSTA SON ANKARA (A.A)

27 Temmuz 2011 12:35

-YURT VE KREDİ BAŞVURULARI 7 AĞUSTOSTA SON ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Halen bir yükseköğretim kurumuna devam eden ara sınıf öğrencilerinin yurt, burs, öğrenim ve katkı kredisi başvuruları 7 Ağustos 2011 tarihinde sona erecek. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak yaptığı yazılı açıklamada, halen bir yükseköğretim kurumuna devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, ve yüksek lisans) öğrencilerinin yurt, burs, öğrenim ve katkı kredisi başvurularının 7 Ağustos 2011 tarihinde sona ereceğini bildirdi. Albayrak, başvuruların kurumun ''www.kyk.gov.tr'' adresindeki internet sayfasında devam ettiğini belirtti. Albayrak, 2011-2012 öğretim döneminde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinden yurtlarda barınmak burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyen öğrencilerin ise ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren başvurularının alınacağını kaydetti. Yüksek lisans, doktora, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yükseköğretim programlarına girecek öğrencilerin başvurularının 19 Eylül-2 Ekim 2011 tarihleri arasında ''www.kyk.gov.tr'' adresindeki internet sayfasından yapılacağını belirten Albayrak, kurum yurtlarında barınmakta iken devam ettikleri öğretim kurumlarını normal süresinde bitiremeyen öğrencilerinin başvurularının ise daha önce barındıkları yurt müdürlüklerince 12-23 Eylül tarihleri arasında kabul edileceğini ifade etti. Albayrak, 2011-2012 öğretim yılında yurtların 12 Eylül 2011 tarihinde hizmete açılacağını da duyurdu.

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