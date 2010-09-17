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Yaşam

YURT VE KREDİ BAŞVURULARI PAZARTESİ ANKARA (A.A)

17 Eylül 2010 16:51

-YURT VE KREDİ BAŞVURULARI PAZARTESİ ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Yüksek lisans, doktora, dikey geçiş, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan öğrencilerin yurt, burs ve kredi başvuruları 20 Eylül Pazartesi günü başlayacak. YURTKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, ''2010-2011 öğretim yılında kurum yurtlarında barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyen; yüksek lisans, doktora, dikey geçiş, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yükseköğretim programına girecek öğrencilerin başvuruları 20 Eylül-1 Ekim 2010 tarihleri arasında YURTKUR'un 'www.kyk.gov.tr' internet adresinden yapılacak'' bilgisi verildi.

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