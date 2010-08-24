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YURT VE BURS BAŞVURUSU İÇİN YARIN SON GÜN ANKARA (A.A)

24 Ağustos 2010 16:04

-YURT VE BURS BAŞVURUSU İÇİN YARIN SON GÜN ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - 2010-2011 öğretim döneminde ÖSYM sonuçlarına göre ilk defa bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrencilerin yurt, burs, öğrenim ve katkı kredisi için 16 Ağustos Pazartesi günü başlayan başvuru süresi yarın sona eriyor. 2010-2011 öğretim döneminde ÖSYM sonuçlarına göre ilk defa bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrencilerden YURTKUR yurtlarında barınmak, burs, öğrenim, katkı kredisi almak isteyenlerin başvurularını yarına kadar yapmaları gerekiyor. Başvurular YURTKUR'un ''www.kyk.gov.tr'' internet adresinden yapılacak. Yurt başvuru sonuçları 30 Ağustos'ta açıklanacak. Yurt kayıtları ise 31 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında alınacak. Yurtlar, 13 Eylü'de hizmete açılacak.

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