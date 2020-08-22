Yurt Partisi Genel Başkanı Tantan: Mısır, Suriye, Lübnan ile diplomasi kurulduğu anda Akdeniz havzasındaki bütün dengeler değişir

Türkiye ile Yunanistan arasında Ağustos başından bu yana Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama konusunda yetki alanı üzerine gerginlik yaşanıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, "Diplomasi kullanılarak Mısır, Suriye, Lübnan ile ‘Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşmaları yapılmalıdır. Bu imzalar atıldığı anda Akdeniz havzasındaki bütün dengeler değişir" dedi.

Sözcü'den Rahmi Turan'a Doğu Akdeniz konusunda analiz yapan Tantan, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'deki en büyük hak sahibi ülke Türkiye ve Türk kimliğidir. Emperyalist güçler Türkiye'yi parçalamak için planlı bir şekilde çatışma koşulları yaratıyor. Türkiye bölgede yanlış adımlar attı, atmaya da devam ediyor. Ama bu yanlıştan dönülmesi için vakit geç değil. Türkiye'nin Akdeniz havzasında karar verici güç olduğunu göstermesi gerekiyor.

Diplomasi kullanılarak Mısır, Suriye, Lübnan ile ‘Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşmaları yapılmalıdır. Bu imzalar atıldığı anda Akdeniz havzasındaki bütün dengeler değişir.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron sadece bir isim değil, bir zihniyet. Bölgeyi karıştırarak insanlığı yok etmek isteyen, sömürgecilik anlayışına devam etmek isteyen bir zihniyet.

Kuzey Afrika'da Türk kimliği yok edilmiş durumda. Bölgeye Türk yerleştirerek onların mali ve siyasi anlamda desteklenmesi gerekiyor. Türkiye'nin hâkimiyet alanının sürekli ve kalıcı olması için oralarda Türk kimliğinin güçlenmesi şart.”

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Doğu Akdeniz'de neler oluyor? Türkiye ile Yunanistan arasında Ağustos başından bu yana Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama konusunda yetki alanı üzerine gerginlik yaşanıyor. Oruç Reis gemisi, Türk donanmasına ait savaş gemileri eşliğinde Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürütmek için seyrini gerçekleştiriyor. Yunanistan ise Oruç Reis'in kendi kıta sahanlığı ve deniz yetki alanı içerisinde "yasa dışı” olarak hareket ettiğini belirterek Yunan donanma gemileriyle Oruç Reis'i takip ediyor ve geminin işini yapmasına engel olmaya çalışıyor. Türkiye, Yunanistan'ın iddiasını reddediyor ve Oruç Reis'in faaliyet gösterdiği alanların Türk yetki alanı içerisinde olduğunu belirtiyor.

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