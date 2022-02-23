Yurt odasında roket yakıtı üretmeye çalıştı; 22 kişi yerinden oldu

ABD'nin Utah eyaletinde bir üniversite öğrencisinin yurt odasında roket yakıtı üretme çabaları felaketle sonuçlandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Brigham Young Üniversitesi'nde ismi verilmeyen bir genç, yurt odasında fırın üzerinde roket yakıtı üretmeye çalıştı.

Öğrencinin hazırladığı karışım kısa süre içinde ateş topuna dönüştü. Yangın, kısa süre içinde yayılırken itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaşıp yangını söndürdü.

Olayda kimse yaralanmasa da, yangının çalıştırdığı fıskiye sistemi nedeniyle çok sayıda oda kalınmaz hâle geldi.

Polis, 22 yurt sakininin yerinden olduğunu söyledi.