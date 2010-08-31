-YURT KAYITLARI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - YURTKUR yurtlarında kalmak için yapılan başvuruların sonuçları belli oldu. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, YURTKUR'da barınmak için yapılan başvuru sonuçlarının kurumun ''www.kyk.gov.tr'' internet adresinden açıklandığı bildirildi. Asıl listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları bugünden itibaren 17 Eylül gününe kadar (17 Eylül dahil) yapılacak. Yedek listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 20 Eylül'den itibaren başlayacak, bundan sonraki her pazartesi günü ilan edilecek olan yedek listedeki öğrencilere 5'er gün kayıt süresi tanınacak. Yedek listeler, bölge müdürlüğünün bulunduğu illerde bölge müdürlüğünce, bölge müdürlüklerinin olmadığı il ve ilçelerde ise yurt müdürlüklerince ilan edilecek. Yurtlar, 13 Eylül'de hizmete açılacak.