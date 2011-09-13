-Yurt kayıtları 16 Eylülde sona erecek ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Bu eğitim öğretim döneminde YURTKUR yurtlarında barınmak üzere asıl listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları, 16 Eylül Cuma günü sona erecek. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Hasan Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, 2011-2012 öğretim döneminde yurtlarda barınmak üzere asıl listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtlarının 16 Eylül Cuma günü sona ereceğini duyurdu. Yedek listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarının ise 19 Eylül 2011 tarihinden itibaren başlayacağını belirten Albayrak, bundan sonraki her pazartesi günü ilan edilecek yedek listedeki öğrencilere beşer gün kayıt süresi tanınacağını ifade etti. Yedek listelerin bölge müdürlüğünün bulunduğu illerde bölge müdürlüğünce, bölge müdürlüklerinin olmadığı il-ilçelerde ise yurt müdürlüklerince ilan edileceğini belirten Albayrak, yurtların dün itibarıyla hizmete açıldığını hatırlattı.