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Yaşam

YURT GENELİNDE PASTIRMA YAZI İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2010 21:33

-YURT GENELİNDE PASTIRMA YAZI İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - Hava sıcaklıklarının bu hafta yurt genelinde 3-5 derece artarak ''pastırma yazı'' yaşanacağı bildirildi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklıklar batı bölgelerinden başlayarak artmaya başlarken, hafta içinde yurt genelinde 3-5 derece arasında sıcaklık artışı görülecek.  Bu artışla birlikte, özellikle batı ve güney bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek ve hafta boyunca ''pastırma yazı'' yaşanacak.  Öte yandan, sıcaklıkların 18-20 derece arasında değişeceği Marmara bölgesiyle yurdun iç kesimlerinde sabah saatlerinde zaman zaman sis görülecek.

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