Yurt genelinde kış kapıda

T24- Türkiye yeni haftaya soğuk havalar ile başladı. Hissedilir derecedeki soğuklar cuma gününden itibaren etkisini daha da artıracak, sıcaklıklar düşmeye devam edecek. Perşembe gününden sonra ise sağanak yağış bekleniyor.





Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre yurt genelinde sıcaklıklar haftanın ilk üç günü fazla değişkenlik göstermeyecek. Fakat perşembe gününden itibaren farkedilir sıcaklık düşüşleri ve kuvvetli yağış etkisini gösterecek.



Hafta boyunca İstanbul'da sıcaklıklar 19 ve 21 derece arasında değişirken kuvvetli yağış en çok perşembe ve cuma günü kendini gösterecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Rize ve Hopa çevreleri için kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesinde bulundu.





Karadenizdeki bu kuvvetkli yağışlar batıya nazaran doğuda etkisini haftanın ilk üç günü gösterecek, perşembe ve cuma günü ise yağışlar sona erecek.



İç Anadolu'da da havalar soğumaya başlıyor, perşembeye kadar yağış beklenmiyor, sıcaklık gündüz 20 dereceyi pek geçmeyecek. Geceleri ise sıcaklığın 5-6 dereceye inmesi bekleniyor.







Ege'de ise sıcaklık 2-3 derece daha yükselecek, Muğla 25, Afyon 17 derece olacak.



Akdeniz'de güneşli günler devam edecek sıcaklıklar ortalmalara inecek. Adana'nın kıyı kesimi ile Hatay arasında kısa süreli yağmurlar bekleniyor.





