Türkiye beyaza büründü; Van'da çığ bölgesi için uyarı, Elazığ'da depremzedeler yurt ve okullarda kalıyor, Düzce'de kayıp kepçe operatörü 5 gündür aranıyor

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının olduğu bölge için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Kar yağışı nedeniyle 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 122, Çaldıran'da 25, Çatak'ta 102, Edremit’te 5, Erciş'te 25, Gürpınar’da 113, İpekyolu’nda 1, Muradiye’de 17, Saray’da 6 ve Özalp ilçesinde ise 60 olmak üzere toplam 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ’da depremzedeler yurt ve okullarda kalıyor

24 Ocak'ta 6.8'lik depremi yaşayan Elazığ'da, soğuk hava ile birlikte bugün kar yağışı da etkisini gösteriyor. Meteorolojinin dünden itibaren sürekli uyardığı kar yağışı ve rüzgar, sabah erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Deprem nedeniyle 7'binden fazlası ağır 24 bin yapının hasar gördüğü kentte, çok sayıda aile başta belirli noktalara AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırkentler olmak üzere, spor salonu, yurt ve okullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Kardan dolayı yolların kapanmaması için hem belediye hem de il özel idaresi ekiplerinin çalışma başlattığı bildirilirken,meteoroloji kar yağışının kent genelinde gün boyu aralıklarla devam edeceğini duyurdu.

Düzce’de gündür kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları devam ediyor

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde karla mücadele çalışmaları esnasında meydana gelen heyelanda dereye yuvarlanan kepçe operatörünün tişörtü kaybolduğu noktadan 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyü Dereevleri mevkiinde 4 Şubat Salı günü karla mücadele ve yol açma çalışmasında operatör Muhammet Yılmaz’ın kullandığı kepçe heyelan sonrası Aksu Deresi’ne yuvarlanmış ve bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Bölgede AFAD, polis dalgıç timleri, jandarma, UMKE ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile devam eden aramalarda önceki gün montu bulunmuştu, bugün de giydiği tişört kaybolduğu noktadan 5 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu. Çalışmalara 102 personel katılım sağlarken, 35 kilometrelik alan taraması dördüncü günde de sona erdi. Kepçe operatörü Muhammet Yılmaz’ın bulunması için tüm şartların seferber edildiğini belirten Kaymakam Abdullah Kurt "Çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürerek Muhammet Yılmaz kardeşimizi bulacağız" şeklinde konuştu.

Sivas’ta haftasonu kurslarına ara verildi

Sivas’ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle hafta sonu kursları tatil edildi. Sivas Valiliği resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, “Kar yağışının çumartesi günü gün boyu devam edeceği tahmin edildiğinden öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için, il merkezi ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı destekleme ve yetiştirme kursları, halk eğitim merkezi kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile diğer kamu kurumlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının Cumartesi günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir” dedi.

Erzincan’da etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

- Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.Kentte sabaha karşı etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar ve tipi nedeniyle bölgede çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, Erzurum’un çevre illerle olan ulaşımı da güçlükle yapılabiliyor. Erzurum-Bingöl, Erzurum-Bayburt, Erzurum-Ağrı ve Erzurum-Artvin karayolunda tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Çat, Kop Geçidi, Yayla geçidinde trafik ekipleri sürücüleri zincir takmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede dün gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Kars ve Ardahan’da eksi 19, Ağrı’da eksi 15, Erzincan’da eksi 12, Iğdır’da eksi 5 olarak kaydedildi.

Bolu Dağı geçidinde İstanbul istikametine izin verilmiyor

Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişinde kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle tırların İstanbul istikametine geçişine izin verilmiyor.

Nevşehir’de kar kalınlığı 24 cm

Nevşehir’de dün akşam saatlerinden itibaren yağan yoğun kar yağışının ardından il merkezine kar kalınlığı 24 santim olarak ölçüldü. Nevşehir Belediyesi olmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipleri ve Karayolları ekipleri gece boyunca yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Nevşehir’de kar kalınlığının yüksek kesimlerde ise yaklaşık 38 cm olduğu tahmin ediliyor.

Kocaeli'de dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile ilin büyük bir bölümü beyaz örtü ile kaplandı.Etkisini sürdüren yağış sonrasında Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'de ise kar kalınlığı 144 cm'e ulaştı. Devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde olumsuzluk yaşanmaması adına belediye ekipleri de temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray’da etkili olan kar yağışı gece yarısı tipi ve fırtınayı da beraberinde getirdi. Karayollarında yaşanan sürgün trafiği felç etti. Buz tutan yollarda araçlar güçlükle ilerlerken, bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı.