-YURT GENELİNDE KAR YAĞIŞI EĞİTİMİ ENGELLİYOR KÜTAHYA (A.A) - 09.03.2011 - Kütahya'nın Altıntaş, Domaniç ve Simav ilçelerinde yoğun kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle okulların yarın tatil edilmesi kararlaştırıldı. Altıntaş, Domaniç ve Simav Kaymakamlıkları, ilk ve orta dereceli okullar, anaokulları, yaygın eğitim kurumlarında bugün uygulanan tatilin bir gün daha devam ettirilerek yarın da geçerli olmasına karar verdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Meslek Yüksekokulunda da öğretime yarın ara verileceği öğrenildi. Bugün okulların tatil edildiği il merkezi, Aslanapa, Çavdarhisar, Emet ve Hisarcık'ta yarın için tatil kararı alınmadığı, eğitim-öğretime devam edileceği belirtildi. -ESKİŞEHİR'İN İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ- Eskişehir'in 8 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullar yarın tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Seyitgazi, Sivrihisar, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Çifteler ve İnönü ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime yarın 1 gün süreyle ara verildi. Kent merkezi ile Alpu ve Beylikova ilçelerinde taşımalı sistemle gelen öğrenciler de yarın izinli sayılacak. -OVACIK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ- Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ovacık'ta etkili kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesinden okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi. Kamu kurumlarındaki engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. -ÇORUM'UN ORTAKÖY İLÇESİNDE EĞİTİME 2 GÜN ARA- Çorum'un Ortaköy ilçesinde kar yağışı nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile okulların 2 gün süreyle tatil edildiği bildirildi. İlçede devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime perşembe ve cuma günleri ara verildi. İlçede üç gündür devam eden kar yağışı Ortaköy-Çorum yolunda da zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor. Ayrıca yoğun kar yağışından zarar gören elektrik direklerindeki arızalarından dolayı Yaylacık köyü ve Karahacip beldesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Yaylacık köyündeki elektrik arızasına giden YEDAŞ çalışanlarına ait otomobil kardan dolayı yolda mahsur kalırken araç köylülerin yardımıyla kar yığınından kurtarıldı. -KONYA'NIN 4 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA- Konya'nın Taşkent, Altınekin, Akşehir ve Çumra ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Konya merkez ve ilçelerinde dün başlayan kar yağışı, halen aralıklarla sürüyor. İlçe merkezlerinde 30 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, yüksek kesimlerinde 40 santimetreye yaklaştı. Olumsuz şartlar yüzünden birçok ilçede çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kar yağışının etkisini artırarak sürdürdüğü Taşkent, Altınekin, Akşehir ve Çumra ilçelerinde yarın okullar tatil edildi. Karayolları ekipleri ise kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.