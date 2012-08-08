Yurt genelinde hava sıcaklıkları 26 dereceye kadar düşecek!

Günlerdir yakıp kavuran sıcaklar hafta sonu yerini serin havaya bırakacak. Tüm Türkiye rahat bir nefes alacak. İstanbul'da nemle birlikte 40 dereceyi bulan sıcaklıklar hafta sonu 26-27 dereceye kadar inecek. Pazar ve Pazartesi günü ise İstanbul'da kuvvetli yağış görülecek.

Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, hafta sonu sıcaklıkların düşüp havanın serineleyeceğini belirterek şunları söyledi: "Hava sıcaklığı hafta sonu 26 derecenin bile altına inebilir. Hava serinleyecek. Serin hava önümüzdeki hafta da sürecek. Türkiye kısa bir süreliğine rahat bir nefes alacak."

Samsun'da sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Samsun'un Ondokuzmayıs, Bafra, Yakakent, Alaçam, Vezirköprü ve Terme ilçelerinde 22.00-23.59 saatleri arasında kuvvetli ve yerel şiddetli (76-100 kg/metrekare) yağış beklendiği bildirildi.

Ani sel, su baskını ve heyelan gibi muhtemel risklerin oluşabileceği belirtilen açıklamada, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İtalya yanıyor: 43 derece

Avrupa’nın orta ve güneydoğusunda etkili olan çöl sıcakları yaşamı olumsuz yönde etkilerken, İtalya’nın bazı kesimlerinde hava sıcaklığı 43 derece olarak ölçüldü.

Sıcaktan bunalan İtalya’nın başkenti Roma’da hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşırken, ülkenin güneyindeki bazı yerleşim birimlerinde sıcaklık 43 derece olarak ölçüldü. Plajları dolduran İtalyanlar süs havuzları ve çeşmelerin yanından da ayrılmıyor.

Aşırı sıcaklar Yunanistan, Sırbistan, Romanya’da da etkili oldu. Meteoroloji, Sırbistan’ın Valjevo kentinde hava sıcaklığının 46 derece ölçüldüğünü bildirdi. Hırvatistan’da tarım alanları aşırı sıcaktan zarar gördü,

Buna karşılık Almanya’nın batısındaki Saarbrücken eyaletinde ve Avusturya’nın Virgen bölgesinde yağışlar etkili oldu. Yer yer dolu yağışı görülürken, Avusturya’da sel görüldü. Fırtına ve düşen yıldırımlar yer yer ulaşımı aksattı.