Yurt gazetesi, trans çete lideri Öykü Evren'i 'eşcinsel mücadelenin simge ismi' ilan etti!

Yurt gazetesi, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bu örgüte üye olmak, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek ve fuhuş için yer temin etmek suçlamasıyla yargılandığı davada aldığı 31 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Öykü Özen Evren’i “Eşcinsel Mücadelenin Simge İsmi” ilan etti.

Yurt gazetesinin internet sitesi, polisin biber gazı, plastik mermi ve TOMA'larla saldırdığı 13. İstanbul Onur Yürüyüşü’nde objektiflere de yansıyan "çıplak trans kadın” görüntülerini, "LGBTİ Derneklerinin ONURSUZLUĞU!... LGBTİ Derneklerinin kışkırtması sonucu gelinen nokta...Biraz daha çok FON alabilmek için her türlü REZİLLİĞİ benimsediler!...Kanla beslendiler, uyuşturucu, seks işçiliğine teşvik...ne ararsan var!..Onurlu yaşamak bu mudur!..." notuyla paylaşan Öykü Özen Evren'le bir röportaj yaptı.

Organize ve adî suçlardan yargılanan ve bu suçlardan hapis cezası almasının ardından yurt dışına kaçtığı iddia edilen Evren'i, "eşcinsel mücadelenin simge ismi" ilan eden Yurt gazetesinin, röportajı internet sitesinin ana sayfasından duyururken Onur Yürüyüşü'nden görüntüler üzerinde "Bu onursuzluk!" ifadelerini kullanması da sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada, her yıl haziran ayının son haftasına denk gelen pazar günü gerçekleştirilen İstanbul Onur Yürüyüşü’ne bireysel olarak yürüyüşe katılan bazı trans kadınların kameralar karşısında soyunarak poz vermesi üzerinden haber yapan gazeteler de sosyal medya platformlarında tepki aldı.

'Eşcinsel dernekleri verilen bazı hakları suistimal ettiler'

Öykü Özen Evren, Yurt gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin eşcinseller için "güvenli ülke" statüsünde olduğunu iddia ederek, . Bütün olarak baktığımızda, külotsuz, tangalı eylemler oldukça sıradışı eylemler. İnsanlar bir diğerinin özgürlük alanına saygı duymalı. Oruç tutanın tutmayana saygı duyacağı gibi, tutmayan da tutana saygı duymalı" ifadelerini kullandı.

Onur Yürüyüşü'nü "onursuzluk yürüyüşü" olarak tanımlayan Evren, "Ben bu yürüyüşe geçen yıl katıldım. Orada çıplak veya tangayla yürüyüşe gelenler yoktu. Ama bu yılın bazı sinyalleri vardı. Geçen yıl karnaval havasında geçen bu yürüyüş neden bu yıl bu görüntülere sahne oldu? Bence eşcinsel dernekleri verilen bazı hakları suistimal ettiler. (...) Maalesef 'hep daha fazla' diyerek alınan bazı hakları da yok ettiler bu son yürüyüşle" ifadelerini kullandı.





Öykü Özen Evren kimdir?

Bursa Gökkuşağı LGBTİ Derneği kurucularından olan Öykü Özen Evren, bir süre de bu derneğin başkanlığını yaptı. Özen, ilk olarak 2007 yılındaki genel seçimlerde bağımsız aday, 2011 yılında ise CHP’den milletvekili adayı oldu. 30 Mart’taki mahalli seçimler öncesi CHP’de meclis üyesi adaylarının belirlenmesi için temayül yoklamasına giren Özen, 20'nci sıradan seçime girdi.

Kurduğu çete ile Bursa’da yaşayan trans kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla eşi Mehmet Özen ile birlikte 28 ay cezaevinde yatan Evren'in hakkında İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'İşkence' ve 'Tehdit' suçlarından haklarında dava açıldı. Evren ve beraberindeki sanıklar 28 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Yapılan yargılama sonunda ise suçları sabit görülen Öykü Evren Özen ve eşi 31 yıl 6 ay, diğer sanıklar ise 6 ay ile 3.5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar avukatları aracılığı ile temyiz haklarını kullandı. Öykü Özen Evren, yargı kararının ardından yasa dışı yollarla ülke dışına kaçtı.