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Yurt gazetesi mali sıkıntılar sebebiyle yarın çıkmayacak

'Mali sorunlar (personel, kağıt ve matbaa borçları) nedeniyle YURT yarın çıkmayacak.Umarım 1 Temmuz'da bayilerde oluruz...'

30 Haziran 2015 01:19

Yurt gazetesi, uzun süredir yaşadığı mali sorunlar sebebiyle yayınına 1 günlük ara vermek zorunda kaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yurt gazetesi Yayın Yönetimi, şu mesajı paylaştı:

"Gazeteniz Yurt, yaşanan mali sorunlar (personel, kağıt ve matbaa borçları) nedeniyle yarın sizlerle buluşamayacak. Yayınımıza bir gün ara veriyoruz. Yurt 1 Temmuz'dan itibaren yeniden bayiilerde olacak. Bugüne kadar bizlerle dayanışma içinde olan siz değerli okurlarımızın kısa sürecek bu ayrılığı hoşgörüyle karşılayacağınızı umuyoruz. Yurt varsa umut da var. Saygılarımızla."

Yurt Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise Twitter üzerinden "çabamız yetmedi" notunu paylaştı:

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