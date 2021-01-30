Yurt dışından Türkiye’ye usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğrulayan YÖK Başkanı: 8 kat geçiş oldu, sonradan kaydolanı atacağız

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın "Salgın nedeniyle yurt dışında eğitim gören öğrencilere tanınan yatay geçiş hakkını kötüye kullanarak ilk 1000’de olmayan üniversitelerden Türkiye’deki üniversitelere haksız geçiş yapan öğrenciler Bunların geçiş işlemlerinin iptal edileceği sözü verilmişti, ne oldu?" sorusuna, "Bizim bu hakkı tanımamızla birlikte bir önceki yıla oranla tam 8 kat yatay geçiş oldu. Burada tıp alanında bir üniversite çok öne çıktı. Ukrayna’da bir üniversite. Bu üniversiteye kayıt yapılmış ve ardından büyük bir hızla özellikle tıp eğitimi veren vakıf üniversitelerine geçiş olmuş. Haklısınız süreç biraz yavaş ilerliyor, çünkü haksızlık yapmak istemiyoruz" şeklinde yanıt verdiğini yazdı.

Saraç, geçtiğimiz yıl Kasım ayında, üniversite sınavlarında ilk 1000'e girenlerden yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptıranlara, pandemi koşulları nedeniyle "Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş olanağı" tanınmasına ilişkin uygulamaya dayanılarak bazı yerlerde usulsüz yatay geçiş yapıldığını doğrulamıştı. Üniversite sınavında 800 bininci olup tıp fakültesine kayıt yaptıranlar olduğuna dair şikayetler gündeme gelmişti.

Konuyu defalarca köşesine taşıyan Altaylı, Saraç'tan yanıt aldığını belirterek, Saraç'ın söylediklerini şöyle aktardı:

"Fatih Bey, sizin de yazdığınız gibi dünya sıralamasında ilk 1000 üniversite arasında olan üniversitelerden Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş hakkı tanıdık. Bu makul bir haktı. İlk 1000 üniversite kriteri makul bir kriterdi. Burada amacımız ailelerin endişelerini gidermek, çocuklarımızın sağlık sistemi çok iyi olmayabilen ya da bizim çocuklarımızın bu sisteme erişimi kolay olmayabilecek ülkelerde Korona salgını ile karşılaşıp, sıkıntı çekmesini engellemekti.

Bizim bu hakkı tanımamızla birlikte bir önceki yıla oranla tam 8 kat yatay geçiş oldu. Burada tıp alanında bir üniversite çok öne çıktı. Ukrayna’da bir üniversite. Bu üniversiteye kayıt yapılmış ve ardından büyük bir hızla özellikle tıp eğitimi veren vakıf üniversitelerine geçiş olmuş. Haklısınız süreç biraz yavaş ilerliyor, çünkü haksızlık yapmak istemiyoruz.

Şu anda üzerinde durduğumuz ve araştırdığımız nokta yurt dışındaki bu üniversitelere kayıt yaptırma işlemi bizim kararımızı açıklamamızdan önce mi yoksa sonra mı gerçekleşmiş. Yani biz yatay geçiş imkanı sağladıktan sonra, bunu duyunca mı kayıt yaptırmışlar yoksa zaten önceden bu okullarda okuyorlar mıymış? Bunu tespit ediyoruz. Bunu denetleyip açıklığa kavuşturduktan sonra, hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız. Şunun yakını, bunun busu gibi şeyler bizim için kriter değildir.”

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