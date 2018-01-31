Yurt dışından getirttiği otomobilin şasi numarası değiştirirken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA’da Gürsel Y. (57), yurt dışından getirttiği Bulgaristan plakalı otomobilinin şasi numarasını, vergisi nedeniyle oto tamirhanesinde değiştirirken yakalandı.

Olay, Yüreğir ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin bir tamirhane Bulgaristan plakalı otomobilin şasi numarasının değiştirildiği ihbarını aldı. İş yerine baskın yapan ekipler, CC 2162 AH plakalı aracın motor şasi numarasının değiştirildiğini tespit etti. Olayla ilgili Gürsel Y., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde Gürsel Y., otomobili yurt dışından kuzeninin 15 bin TL\'ye satın alarak, ülkeye soktuğunu, Türkiye\'de piyasa değeri 60 bin TL olan aracın vergisini ödememek için motor şasi numarasını değiştirmek istediğini söyledi. Gürsel Y., \'sahtecilik\' suçundan sevk edildiği mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili Bulgaristan\'da bulunan diğer şüpheliler Barbaros Y. ile Emi Ciolan\'a ise ulaşılamadı.

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