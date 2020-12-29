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Yurt dışından getirilen telefonlar için harç tutarı belli oldu

29 Aralık 2020 17:32

 2021 yılında ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 2 bin 6 liraya çıktı.

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan mükerrer sayısıyla birlikte 2021 yılında uygulanacak olan vergi ve harç tutarları açıklandı. Buna göre yeni yıl ile birlikte yurt dışından cep telefonu getirip, kayıt altına alacak bireysel kullanıcıları yakından ilgilendiren IMEI kayıt harcı tutarı da belli oldu.

Yeni yılda, çeşitli vergi ve harç tutarları yüzde 9,11 artırılacak. Yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan harç tutarı da 2021 yılında aynı oranda yükselecek. 

Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonlar için 2020 yılında 1838,70 lira olarak uygulanan harç tutarı ise yeni yılda 2 bin 6 lira olarak ödenecek. 

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