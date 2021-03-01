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Koronavirüs

Yurt dışından gelenlerin "PCR testi ibrazı" devam edecek

01 Mart 2021 12:29

Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edileceği açıklandı. 

Yeni bir karar alınıncaya dek devam ettirileceği vurgulanan "PCR testi ibraz zorunluluğu" uygulamasına geçen yıl 30 Aralık tarihinde başlanmış ve 1 Mart tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştı. Uygulamada yurt dışından gelenlerin negatif test ibraz etme zorunluluğu var. 72 saat içerisinde yapılmış ve negatif PCR testi ibraz edemeyenler geri dönüş haklarını kullanabildiği gibi Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste karantinaya alınıyor. Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya yerleştiriliyor.

 

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