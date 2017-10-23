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Ekonomi

Yurt dışından 150 bin ton buğday alımı için ihale açıldı

TMO, 10 bin ton tutarında kırmızı ekmeklik buğday alımı için 15 ayrı ihale açtı

23 Ekim 2017 15:25

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) yaklaşık 150 bin ton ekmeklik buğday alımı için uluslararası ihale açtı.

Avrupalı ticaret kaynaklarının Reuters'a verdiği bilgiye göre, TMO her biri 10 bin ton tutarında kırmızı ekmeklik buğday alımı için 15 ayrı ihale açtı. Kurum alımların belirtilen miktarın yüzde 20 altında veya üzerinde olabileceğini belirtti.

Cumhuriyet'in haberine göre, bir ticaret kaynağı Türkiye'nin yaz hasadının makul miktarlarda olduğunu, ancak yüksek kalite ekmeklik buğdayın az olduğunu açıkladı. 

Buğday yüklemeleri KKTC ve Suriye hariç olmak üzere Karadeniz, Ege ve Akdeniz, İngiltere dahil olmak üzere AB ve Baltık limanlarından yapılabilecek.

İhaleye katılacak firmalar fiyat tekliflerini navlun bedeli dahil Türk Lirası cinsinden verecek.

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