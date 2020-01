Yurt dışındaki Osmanlı ve Türkiye uzmanı 216 akademisyen: Endişeliyiz, akademik özgürlüğe saygı duyun

Dünyanın farklı üniversitelerinde Osmanlı ve Türkiye tarihi üzerine çalışmalar yürüten 216 akademisyen, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan 1128 meslektaşına destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Siyasi makamların meslektaşlarımızı 'ihanet' ve 'terörizme destek'le suçlayan kampanyalar yürütmesinden ve adli mercilerin ve YÖK'ün söz konusu öğretim üyeleri hakkında soruşturmalar açmasından büyük endişe duyuyoruz" dendi.

Aralarında iktisat profesörü Daron Acemoğlu, Osmanlı ve Türkiye tarihi hakkında birçok kitap yayımlayan Prof. Erik-Jan Zürcher, Prof. Dr. Jenny White ve Dr. Aslı Iğsız'ın da aralarında bulunduğu akademisyenler, "Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden akademik özgürlüğe ve ifade hürriyetine saygı duymasını bekliyoruz" dedi.

216 akademisyenin altına imzalarını attıkları bildiri şöyle:

"Aşağıda imzası bulunan bizler, Amerika’dan Asya’ya, dünyanın farklı üniversitelerinde Türkiye ve Osmanlı tarihi üzerine çalışmalar yürüten öğretim üyeleri olarak Türkiye’de akademik özgürlüklerin daralmasından derin kaygı duymaktayız. Bildiği üzere, 10 Ocak 2016’da, Türkiye’den 1128 ve ülke dışından 356 akademisyen bir bildiri imzaladılar. Bu bildiri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni süregelen şiddete son vermeye, yedi ilde çoğunluğu Kürt olan 1.5 milyon vatandaşı etkileyen sokağa çıkma yasaklarını kaldırmaya ve Kürt hareketiyle tekrar müzakerelere başlamaya davet etti. Biz bu bildiriyi ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendiriyor ve meslektaşlarımızın bu bildiriden dolayı suçlanmasını kabul etmiyoruz. Bizler, siyasi makamların meslektaşlarımızı “ihanet” ve "terörizme destek”le suçlayan kampanyalar yürütmesinden ve adli mercilerin ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) söz konusu öğretim üyeleri hakkında soruşturmalar açmasından büyük endişe duyuyoruz.

"Türkiye’deki siyasi ve yargı makamlarını ve YÖK’ü evrensel standartlar çerçevesinde akademik özgürlüğe ve düşünceyi ifade hürriyetine saygı duymaya davet ediyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ni ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Nihai Senedi’ni imzaladığını, bu antlaşma ve, daha önemlisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, devletin, düşünce, ifade, dernek ve toplanma özgürlüklerini korumakla yükümlü olduğunu hatırlatıyor, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden akademik özgürlüğe ve ifade hürriyetine saygı duymasını bekliyoruz."

Metne imzasını atan akademisyenlerin tam listesi şöyle:

