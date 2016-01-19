Yurt dışındaki Osmanlı ve Türkiye uzmanı 216 akademisyen: Endişeliyiz, akademik özgürlüğe saygı duyun

19 Ocak 2016 23:35
Dünyanın farklı üniversitelerinde Osmanlı ve Türkiye tarihi üzerine çalışmalar yürüten 216 akademisyen, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan 1128 meslektaşına destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Siyasi makamların meslektaşlarımızı 'ihanet' ve 'terörizme destek'le suçlayan kampanyalar yürütmesinden ve adli mercilerin ve YÖK'ün söz konusu öğretim üyeleri hakkında soruşturmalar açmasından büyük endişe duyuyoruz" dendi.
Aralarında iktisat profesörü Daron Acemoğlu, Osmanlı ve Türkiye tarihi hakkında birçok kitap yayımlayan Prof. Erik-Jan Zürcher, Prof. Dr. Jenny White ve Dr. Aslı Iğsız'ın da aralarında bulunduğu akademisyenler, "Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden akademik özgürlüğe ve ifade hürriyetine saygı duymasını bekliyoruz" dedi.
216 akademisyenin altına imzalarını attıkları bildiri şöyle:
"Aşağıda imzası bulunan bizler, Amerika’dan Asya’ya, dünyanın farklı üniversitelerinde Türkiye ve Osmanlı tarihi üzerine çalışmalar yürüten öğretim üyeleri olarak Türkiye’de akademik özgürlüklerin daralmasından derin kaygı duymaktayız. Bildiği üzere, 10 Ocak 2016’da, Türkiye’den 1128 ve ülke dışından 356 akademisyen bir bildiri imzaladılar. Bu bildiri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni süregelen şiddete son vermeye, yedi ilde çoğunluğu Kürt olan 1.5 milyon vatandaşı etkileyen sokağa çıkma yasaklarını kaldırmaya ve Kürt hareketiyle tekrar müzakerelere başlamaya davet etti. Biz bu bildiriyi ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendiriyor ve meslektaşlarımızın bu bildiriden dolayı suçlanmasını kabul etmiyoruz. Bizler, siyasi makamların meslektaşlarımızı “ihanet” ve "terörizme destek”le suçlayan kampanyalar yürütmesinden ve adli mercilerin ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) söz konusu öğretim üyeleri hakkında soruşturmalar açmasından büyük endişe duyuyoruz.
"Türkiye’deki siyasi ve yargı makamlarını ve YÖK’ü evrensel standartlar çerçevesinde akademik özgürlüğe ve düşünceyi ifade hürriyetine saygı duymaya davet ediyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ni ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Nihai Senedi’ni imzaladığını, bu antlaşma ve, daha önemlisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, devletin, düşünce, ifade, dernek ve toplanma özgürlüklerini korumakla yükümlü olduğunu hatırlatıyor, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden akademik özgürlüğe ve ifade hürriyetine saygı duymasını bekliyoruz."
Metne imzasını atan akademisyenlerin tam listesi şöyle:
Prof. Dr. Daron Acemoglu, Elizabeth and James Killian Professor of Economics, MIT, USA
Dr. Can Açıksöz – University of Arizona, USA
Dr. Iris Agmon - Ben Gurion University, Israel
Prof Dr Samim Akgonul - University of Strasbourg, France
Prof. Dr. Jun Akiba, Chiba University, Japan
Dr. Yigit Akin - Tulane University, USA
Dr. Karabekir Akkoyunlu - University of Graz, Austria
Prof. Dr. Virginia Aksan – McMaster University, Canada
Dr. Ayca Alemdaroglu – Associate Director of Keyman Modern Turkish Studies Program, Northwestern University, USA
Dr. Ece Algan – Director, Center for Islamic and Middle Eastern Studies, California State University at San Bernardino, USA
Prof. Dr. Guillermo Algaze – University of California, San Diego, USA
Prof. Walter Andrews – University of Washington, USA
Dr. Sedef Arat-Koc – Ryerson University, Canada
Dr. Febe Armanios – Middlebury College, USA
Dr. Tuna Artun – Rutgers University, USA
Dr. Senem Aslan – Bates College, USA
Dr. Nurcan Atalan – Skidmore College, USA
Dr. Sabri Ateş – Southern Methodist University, USA
Dr. Marc Aymes – CNRS, France
Dr. Kathryn Babayan – University of Michigan, USA
Prof. Dr. Marc Baer – London School of Economics, UK
Dr. Ulas Bagci – University of Central Florida, USA
Dr. Onur Bakiner – Seattle University, USA
Prof. Asli Bali – University of California, Los Angeles, USA
Prof. Dr. Karl K. Barbir - Siena College, USA
Dr. Betul Basaran – St. Mary’s College, USA
Prof. Dr. Shahzad Bashir – Stanford University, USA
Dr. Birol Başkan – Georgetown University, USA
Dr. Sahar Bazzaz – College of the Holy Cross, USA
Prof. Dr. Joel Beinin – Donald J. McLaclan Professor of History, Stanford University, USA
Dr. Ceren Belge – Concordia University, Canada
Prof. Faruk Bilici – Institut National des Langues et Civilisations Orientales, France
Dr. Patricia Blessing – Society of Architectural Historians, USA
Dr. Grigor Boykov – CRSA, University of Sofia, Bulgaria
Prof. Dr. Hamit Bozarslan – EHESS, France
Prof. Dr. Sibel Bozdogan – Harvard University, USA
Dr. Marcy Brink-Danan – The Hebrew University of Jerusalem, Israel
Prof. Dr. Petra de Bruijn – Leiden University, Netherlands
Prof. Dr. Palmira Brummett – Brown University, USA
Dr. Guy Burak, New York University, USA
Dr. Rebecca Bryant – London School of Economics, UK
Dr. Michelle Campos – University of Florida, USA
Dr. Lale Can – City University of New York, USA
Dr. Giancarlo Casale – University of Minnesota, USA
Dr. Sinem Casale – University of Minnesota, USA
Dr. Erdem Çıpa – University of Michigan, USA
Dr. Natalie Clayer – CNRS-EHESS, France
Prof. Dr. Juan Cole, University of Michigan, USA
Dr. Robert Crews – Stanford University, USA
Dr. Ferenc Csirkés – Tübingen University, Germany
Prof. Dr. Jocelyne Dakhlia – EHESS, France
Dr. Rosito D’Amora – University del Salento, Italy
Emeritus Prof. Robert Dankoff – University of Chicago, USA
Dr. Yorgos Dedes – School of Oriental and African Studies, UK
Emerita Professor Dr. Carol Delaney – Stanford University, USA
Prof. Dr. Devin DeWeese – Indiana University, USA
Emeritus Professor Dr. Arif Dirlik – University of Oregon, USA
Prof. Dr. Beshara Doumani - Joukowsky Family Distinguished Professor of Modern Middle East
History, Brown University, USA
Dr. Markus Dressler – University of Bayreuth, Germany Dr. Vera Eccarius-Kelly -- Siena College, USA
Dr. Howard Eissenstat – St. Lawrence University, USA
Dr. Lerna Ekmecioglu – McMillan-Stewart Associate Professor of History, MIT, USA
Dr. Evrim Emir-Sayers – San Francisco State University, USA
Dr. Bogac Ergene - University of Vermont, USA
Prof. Carl Ernst – Kenan Distinguished Professor of Religious Studies, University of California at Chapel Hill, USA
Dr. Sinem Eryilmaz, CSIC, Madrid, Spain
Dr. Tolga Esmer – Central European University, Hungary
Dr. Kristin Fabbe – Harvard University, USA
Prof. Dr. Khaled Fahmy – Harvard University, USA and American University in Cairo, Egypt
Dr. Heather Ferguson – Claremont McKenna College, USA
Dr. Emine Fetvaci – Boston University, USA
Emeritus Professor Dr. Carter Findley – Humanities Distinguished Professor in History, Ohio State University, USA
Prof. Dr. Cornell Fleischer – Kanuni Suleyman Professor of Ottoman and Modern Turkish Studies, University of Chicago, USA
Dr. Benoit Fliche – CNRS, France
Prof. Dr. Ben Fortna – University of Arizona, USA
Dr. Elizabeth Frierson – University of Cincinnati, USA
Prof. Nancy Gallagher – University of California, Santa Barbara, USA
Dr. Pascale Ghazaleh – The American University in Cairo, Egypt
Prof. Dr. Fatma Muge Gocek – University of Michigan, USA
Dr. Banu Gokariksel – University of North Carolina, USA
Emeritus Professor Dr. Peter B. Golden – Rutgers University, USA
Dr. Rachel Goshgarian – Lafayette College, USA
Prof. Dr. Rossitsa Gradeva – Bulgarian Academy of Sciences and American University in Bulgaria
Prof. Dr. Molly Greene – Princeton University, USA
Prof. Dr. Alexander H. de Groot – Leiden University, Netherlands
Dr. Mehmet Gurses – Florida Atlantic University, USA
Dr. Gottfried Hagen – University of Michigan, USA
Prof. Dr. Shirine Hamadeh – Rice University, USA
Prof. Dr. Jane Hathaway – Ohio State University, USA
Dr. Beatrice Hendrich – University of Cologne, Germany
Dr. David Henig – University of Kent, USA
Prof. Dr. Bernard Heyberger – Directeur d’études, EHESS, France
Prof. Dr. Colin Heywood – University of London, UK
Prof. Dr. Elizabeth Hurd – Northwestern University, USA
Dr. Asli Igsiz – New York University, USA
Prof. Dr. Colin Imber – University of Manchester, UK
Dr. Katharina Ivanyi – Columbia University, USA
Dr. Ralph Jaeckel – University of California, Los Angeles, USA
Prof. Dr. Cemal Kafadar – Vehbi Koç Professor of Turkish Studies, Harvard University, USA
Dr. Efthymia Kanner – University of Athens, Greece
Dr. Ayfer Karakaya-Stump – The College of William and Mary, USA
Prof. Dr. Ahmet T. Karamustafa, Maryland University, USA
Prof. Dr. Hakan Karateke, University of Chicago, USA
Prof. Dr. Resat Kasaba – Stanley D. Golub Professor of International Studies, University of Washington, USA
Dr. Dimitris Kastritsis, St. Andrews University, UK
Dr. Zeynep Kaya – London School of Economics, UK
Dr. Hasan Kayali – University of California, San Diego, USA
Dr. Michael Kemper – University of Amsterdam, Netherlands
Dr. Zeynep Kezer – Newcastle University, UK
Prof. Dr. Dina Khoury, Elliot School of International Affairs and George Washington University, USA
Dr. Ilham Khuri-Makdisi – Northeastern University, USA
Prof. Dr. Hans-Lukas Kieser – University of New Castle, Australia
Dr. Ramazan Kilinc – University of Nebraska, USA
Dr. Mariya Kiprovska – CRSA, University of Sofia, Bulgaria
Dr. İpek Kocaomer Yosmaoğlu – Northwestern University, USA
Prof. Dr. Markus Koller – Ruhr University, Bochum, Germany
Prof. Dariusz Kolodiejczyk – University of Warsaw and the Polish Academy of Sciences, Poland; Honorary Member of Turkish Historical Society (TTK)
Dr. Elias Kolovos – University of Crete, Greece
Dr. Zeynep Korkman – University of Arizona, USA
Prof. Dr. Yavuz Kose – University of Hamburg, Germany
Dr. Tijana Krstic – Central European University, Hungary
Dr. Harun Kucuk – University of Pennsylvania, USA
Dr. Paul Kubicek – Oakland University, USA
Prof. Dr. Timur Kuran, Professor of Economics and Political Science and Gorter Family
Professor of Islamic Studies, Duke University, USA
Dr. Vjeran Kursar, University of Zagreb, Croatia
Dr. Ahmet Kuru – San Diego State University, USA
Prof. Dr. Selim Sirri Kuru – University of Washington, USA
Dr. Paul Levin – Stockholm University, Sweden
Prof. Dr. Mark Levine – University of California, Irvine, USA
Dr. Darina Martykánová – Universidad Autonóma de Madrid, Spain
Dr. Morgan Y. Liu – Ohio State University, USA
Prof. Dr. Beatrice F. Manz – Professor of History, Tufts University, USA
Professor Lenore G. Martin – Emmanuel College and Harvard University, USA
Dr. Elise Massicard – Sciences-Po CERI, France
Dr. Adam Mestyan – Society of Fellows, Harvard University, USA
Prof. Dr. Laurent Mignon – Oxford University, UK
Dr. Alan Mikhail – Yale University, USA
Dr. Amy Mills – University of South Carolina, USA
Prof. Dr. Timothy Mitchell – William B. Ransford Professor, Columbia University, USA
Dr. Yael Navaro – University of Cambridge, UK
Prof. Dr. Gülru Necipoğlu – Agha Khan Professor of Islamic Art, Harvard University, USA
Prof. Dr. Christoph K. Neumann – Ludwig Maximilian University, Munich, Germany
Dr. Vanessa Ogle – University of Pennsylvania, USA
Prof. Dr. Bernard O’Kane – American University in Cairo, Egypt
Dr. Kerem Oktem – University of Graz, Austria
Prof. Dr. Ozlem Onaran – Greenwich University, UK
Prof. Dr. Victor Ostapchuk – University of Toronto, Canada
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Dr. Hakan Ozoglu – University of Central Florida, USA
Dr. Esra Ozyurek – Chair for Contemporary Turkish Studies, London School of Economics, UK
Dr. Tatjana Paic-Vukic – The Oriental Collection of the Archives of the Croatian Academy of Sciences and Arts, Croatia
Prof. Dr. Leslie Peirce – New York University, USA
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Prof. Dr. Aron Rodrigue – Charles Michael Professor in Jewish History and Culture, Stanford University, USA
Prof. Dr. Dani Rodrik – Harvard University, USA
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Dr. Dana Sajdi – Boston College, USA
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Dr. Christa Salamandra – City University of New York, USA
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Dr. Günter Seufert – German Institute for International and Security Affairs, Germany
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Prof. Dr. Kemal Silay – Indiana University, USA
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Prof. Dr. Martin Strohmeier – University of Cyprus, Cyprus
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Dr. Emmanuel Szurek – EHESS, France
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Dr. Eren Tasar – University of North Carolina, Chapel Hill, USA
Dr. Deniz Tat – Leiden University, Netherlands
Dr. Baki Tezcan – University of California, Davis, USA
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Dr. Zeynep Turkyilmaz – Dartmouth College, USA
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Prof. Dr. Sabra J. Webber – Ohio State University, USA
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Prof. Dr. Gokce Yurdakul – Georg Simmel Professor of Comparative Studies on Diversity and
Social Conflicts, Humboldt University, Germany
Dr. Konstantina Zanou – Columbia University, USA
Prof. Dr. Fariba Zarinebaf – Chair, Middle East and Islamic Studies Program, University of
California, Davis, USA
Prof. Dr. Dror Zeevi – The Hebrew University of Jerusalem, Israel
Prof. Dr. Madeline Zilfi – University of Maryland, College Park
Prof. Dr. Erik-Jan Zürcher – Leiden University, Netherlands
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