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Yurt dışındaki Osmanlı ve Türkiye uzmanı 216 akademisyen: Endişeliyiz, akademik özgürlüğe saygı duyun

216 akademisyen siyasete, yargıya ve YÖK'e çağrı yaptı

19 Ocak 2016 23:35

Dünyanın farklı üniversitelerinde Osmanlı ve Türkiye tarihi üzerine çalışmalar yürüten 216 akademisyen, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan 1128 meslektaşına destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Siyasi  makamların   meslektaşlarımızı 'ihanet' ve 'terörizme  destek'le suçlayan kampanyalar yürütmesinden ve adli mercilerin ve YÖK'ün söz konusu öğretim üyeleri hakkında soruşturmalar açmasından  büyük endişe duyuyoruz" dendi.

Aralarında iktisat profesörü Daron Acemoğlu, Osmanlı ve Türkiye tarihi hakkında birçok kitap yayımlayan Prof. Erik-Jan Zürcher, Prof. Dr. Jenny White ve Dr. Aslı Iğsız'ın da aralarında bulunduğu akademisyenler, "Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden akademik özgürlüğe ve ifade hürriyetine saygı duymasını bekliyoruz" dedi.

216 akademisyenin altına imzalarını attıkları bildiri şöyle:

"Aşağıda imzası bulunan bizler, Amerika’dan Asya’ya, dünyanın farklı üniversitelerinde Türkiye ve Osmanlı tarihi üzerine çalışmalar yürüten öğretim üyeleri olarak Türkiye’de akademik özgürlüklerin daralmasından derin kaygı duymaktayız. Bildiği üzere, 10 Ocak 2016’da, Türkiye’den 1128 ve ülke dışından 356 akademisyen bir bildiri imzaladılar. Bu bildiri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni süregelen şiddete son vermeye, yedi ilde çoğunluğu Kürt olan 1.5 milyon vatandaşı etkileyen sokağa çıkma yasaklarını kaldırmaya ve Kürt hareketiyle tekrar müzakerelere başlamaya davet etti. Biz bu bildiriyi ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendiriyor ve meslektaşlarımızın bu bildiriden dolayı suçlanmasını kabul etmiyoruz. Bizler, siyasi makamların meslektaşlarımızı “ihanet” ve "terörizme destek”le suçlayan kampanyalar yürütmesinden ve adli mercilerin ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) söz konusu öğretim üyeleri hakkında soruşturmalar açmasından büyük endişe duyuyoruz.  

"Türkiye’deki siyasi ve yargı makamlarını ve YÖK’ü evrensel standartlar çerçevesinde akademik özgürlüğe ve düşünceyi ifade hürriyetine saygı duymaya davet  ediyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa İnsan  Hakları Sözleşmesi’ni, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ni ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Nihai Senedi’ni imzaladığını, bu antlaşma ve, daha önemlisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, devletin, düşünce, ifade, dernek ve toplanma özgürlüklerini korumakla yükümlü olduğunu hatırlatıyor, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden akademik özgürlüğe ve ifade hürriyetine saygı duymasını bekliyoruz."

Metne imzasını atan akademisyenlerin tam listesi şöyle:

Prof. Dr.  Daron Acemoglu, Elizabeth and James  Killian Professor of Economics, MIT, USA

Dr. Can Açıksöz – University  of Arizona, USA

Dr. Iris Agmon - Ben  Gurion University, Israel

Prof Dr Samim Akgonul - University   of Strasbourg, France

Prof. Dr. Jun Akiba,  Chiba University, Japan

Dr. Yigit Akin - Tulane University, USA

Dr. Karabekir Akkoyunlu - University of Graz, Austria

Prof. Dr. Virginia Aksan  – McMaster    University,      Canada

Dr. Ayca Alemdaroglu  – Associate     Director          of         Keyman          Modern          Turkish           Studies           Program,  Northwestern            University,      USA

 

Dr.       Ece      Algan – Director,        Center            for       Islamic            and     Middle            Eastern           Studies,           California       State   University      at         San      Bernardino,    USA

Prof.    Dr.       Guillermo       Algaze – University   of         California,       San      Diego,  USA

Prof.    Walter            Andrews         – University   of         Washington,   USA

Dr.       Sedef  Arat-Koc         – Ryerson       University,      Canada

Dr.       Febe    Armanios        – Middlebury College,           USA

Dr.       Tuna   Artun  – Rutgers        University,      USA

Dr.       Senem            Aslan   – Bates            College,           USA

Dr.       Nurcan           Atalan – Skidmore     College,           USA

Dr.       Sabri   Ateş     – Southern     Methodist       University,      USA

Dr.       Marc   Aymes – CNRS,           France

Dr.       Kathryn          Babayan         – University   of         Michigan,        USA

Prof.    Dr.       Marc   Baer    – London        School of         Economics,     UK

Dr.       Ulas     Bagci   – University   of         Central           Florida,           USA

Dr.       Onur   Bakiner           – Seattle         University,      USA

Prof.    Asli Bali           – University   of         California,       Los      Angeles,          USA

Prof.    Dr.       Karl     K.         Barbir - Siena            College,           USA

Dr.       Betul   Basaran          – St.     Mary’s            College,           USA

Prof.    Dr.       Shahzad         Bashir – Stanford      University,      USA

Dr.       Birol    Başkan            – Georgetown            University,      USA

Dr.       Sahar  Bazzaz – College         of         the      Holy    Cross,  USA

Prof.    Dr.       Joel      Beinin – Donald         J.          McLaclan        Professor        of         History,           Stanford         University,      USA

Dr.       Ceren  Belge   – Concordia    University,      Canada

Prof.    Faruk  Bilici    – Institut        National          des      Langues          et         Civilisations    Orientales,      France

Dr.       Patricia           Blessing          – Society         of         Architectural  Historians,      USA

Dr.       Grigor Boykov            – CRSA,           University      of         Sofia,   Bulgaria

Prof.    Dr.       Hamit  Bozarslan       – EHESS,         France

Prof.    Dr.       Sibel    Bozdogan       – Harvard       University,      USA

Dr.       Marcy Brink-Danan  – The  Hebrew          University      of         Jerusalem,      Israel

Prof.    Dr.       Petra   de        Bruijn – Leiden         University,      Netherlands

Prof. Dr.          Palmira           Brummett      – Brown          University,      USA

Dr.       Guy     Burak, New    York    University,      USA

Dr.       Rebecca          Bryant            – London        School of         Economics,     UK

Dr.       Michelle          Campos          – University   of         Florida,           USA    

Dr.       Lale     Can     – City  University      of         New    York,   USA

Dr.       Giancarlo        Casale – University   of         Minnesota,     USA

Dr.       Sinem Casale – University   of         Minnesota,     USA

Dr.       Erdem            Çıpa    – University   of         Michigan,        USA

Dr.       Natalie            Clayer – CNRS-EHESS,          France

Prof.    Dr.       Juan    Cole,    University      of         Michigan,        USA

Dr.       Robert            Crews – Stanford      University,      USA

Dr.       Ferenc            Csirkés            – Tübingen    University,      Germany

Prof.    Dr.       Jocelyne          Dakhlia           – EHESS,         France

Dr.       Rosito  D’Amora         – University   del       Salento,           Italy

Emeritus        Prof.    Robert            Dankoff                      – University   of         Chicago,          USA

Dr.       Yorgos            Dedes – School          of         Oriental          and     African            Studies,           UK

Emerita          Professor        Dr.       Carol   Delaney          – Stanford      University,      USA

Prof.    Dr.       Devin  DeWeese        – Indiana        University,      USA

Emeritus        Professor        Dr.       Arif      Dirlik   – University   of         Oregon,           USA

Prof.    Dr.       Beshara          Doumani        - Joukowsky   Family Distinguished            Professor        of         Modern          Middle            East    

History,           Brown University,      USA

Dr.       Markus           Dressler          – University   of         Bayreuth,       Germany Dr.  Vera    Eccarius-Kelly            -- Siena   College,           USA

Dr.       Howard          Eissenstat       – St.     Lawrence       University,      USA

Dr.       Lerna  Ekmecioglu    – McMillan-Stewart   Associate        Professor        of         History,           MIT,    USA

Dr.       Evrim  Emir-Sayers – San     Francisco        State   University,      USA

Dr.       Bogac  Ergene            - University    of         Vermont,        USA

Prof.    Carl     Ernst   – Kenan          Distinguished            Professor        of         Religious         Studies,           University      of         California      at         Chapel            Hill,      USA    

Dr.       Sinem Eryilmaz,        CSIC,   Madrid,           Spain

Dr.       Tolga   Esmer – Central        European       University,      Hungary

Dr.       Kristin            Fabbe – Harvard       University,      USA

Prof.    Dr.       Khaled            Fahmy            – Harvard       University,      USA     and     American        University      in         Cairo,  Egypt

Dr.       Heather          Ferguson – Claremont          McKenna        College,           USA

Dr.       Emine Fetvaci            – Boston         University,      USA

Emeritus        Professor        Dr.       Carter Findley           – Humanities Distinguished            Professor        in         History,           Ohio   State   University,      USA

Prof.    Dr.       Cornell            Fleischer         – Kanuni        Suleyman       Professor        of         Ottoman         and     Modern          Turkish          Studies, University    of         Chicago,          USA

Dr.       Benoit Fliche  – CNRS,           France

Prof.    Dr.       Ben     Fortna – University   of         Arizona,          USA

Dr.       Elizabeth        Frierson          – University   of         Cincinnati, USA

Prof.    Nancy Gallagher        – University   of         California,       Santa  Barbara,         USA

Dr.       Pascale           Ghazaleh        – The  American        University      in         Cairo,  Egypt

Prof.    Dr.       Fatma Muge  Gocek – University    of         Michigan,        USA

Dr.       Banu   Gokariksel      – University   of         North  Carolina,         USA

Emeritus        Professor        Dr.       Peter   B.         Golden            – Rutgers        University,      USA

Dr.       Rachel Goshgarian     – Lafayette     College,           USA

Prof.    Dr.       Rossitsa          Gradeva          – Bulgarian    Academy        of         Sciences          and     American        University      in        Bulgaria

Prof.    Dr.       Molly   Greene            – Princeton    University,      USA

Prof.    Dr.       Alexander H.  de        Groot   – Leiden         University,      Netherlands

Dr.       Mehmet          Gurses            – Florida         Atlantic           University,      USA

Dr.       Gottfried         Hagen – University   of         Michigan,        USA

Prof.    Dr.       Shirine            Hamadeh       – Rice  University,      USA

Prof.    Dr.       Jane    Hathaway       – Ohio State   University,      USA

Dr.       Beatrice          Hendrich        – University   of         Cologne,          Germany

Dr.       David  Henig  – University   of         Kent,   USA

Prof.    Dr.       Bernard          Heyberger      – Directeur     d’études,        EHESS,            France

Prof.    Dr.       Colin   Heywood        – University   of         London,          UK

Prof.    Dr.       Elizabeth        Hurd   – Northwestern         University,      USA

Dr.       Asli      Igsiz    – New York    University,      USA

Prof.    Dr.       Colin   Imber – University   of         Manchester,   UK

Dr.       Katharina       Ivanyi – Columbia     University,      USA

Dr.       Ralph  Jaeckel            – University   of         California,       Los      Angeles,          USA

Prof.    Dr.       Cemal Kafadar          – Vehbi           Koç      Professor        of         Turkish           Studies,           Harvard          University,      USA

Dr.       Efthymia        Kanner           – University   of         Athens,           Greece

Dr.       Ayfer   Karakaya-Stump       – The  College            of         William           and     Mary,  USA

Prof.    Dr.       Ahmet T.         Karamustafa, Maryland       University,      USA

Prof.    Dr.       Hakan Karateke,        University      of         Chicago,          USA

Prof.    Dr.       Resat   Kasaba           – Stanley        D.         Golub  Professor        of         International Studies, University    of       Washington,   USA

Dr.       Dimitris          Kastritsis,       St.        Andrews         University,      UK

Dr.       Zeynep           Kaya   – London        School of         Economics,     UK

Dr.       Hasan Kayali – University   of         California,       San      Diego,  USA

Dr.       Michael           Kemper          – University   of         Amsterdam,   Netherlands

Dr.       Zeynep           Kezer  – Newcastle    University,      UK

Prof.    Dr.       Dina    Khoury,          Elliot   School of         International Affairs and     George            Washington   University,    USA

Dr.       Ilham  Khuri-Makdisi           – Northeastern          University,      USA

Prof.    Dr.       Hans-Lukas    Kieser – University   of         New    Castle, Australia

Dr.       Ramazan        Kilinc  – University   of         Nebraska,       USA

Dr.       Mariya            Kiprovska       – CRSA,           University      of         Sofia,   Bulgaria

Dr. İpek          Kocaomer       Yosmaoğlu     – Northwestern         University,      USA

Prof.    Dr.       Markus           Koller – Ruhr University,      Bochum,         Germany

Prof.    Dariusz           Kolodiejczyk   – University   of         Warsaw          and     the      Polish  Academy        of         Sciences,        Poland;           Honorary        Member         of         Turkish           Historical        Society            (TTK)

Dr.       Elias    Kolovos           – University   of         Crete,  Greece

Dr.       Zeynep           Korkman        – University   of         Arizona,          USA

Prof.    Dr.       Yavuz  Kose    – University   of         Hamburg,       Germany

Dr.       Tijana Krstic  – Central        European       University, Hungary

Dr.       Harun Kucuk – University   of         Pennsylvania,            USA

Dr.       Paul    Kubicek          – Oakland       University,      USA

Prof.    Dr.       Timur Kuran,            Professor        of         Economics      and     Political           Science           and     Gorter Family

Professor        of         Islamic            Studies,           Duke   University,      USA

Dr.       Vjeran Kursar, University     of         Zagreb,           Croatia

Dr.       Ahmet Kuru   – San   Diego  State   University,      USA

Prof.    Dr.       Selim   Sirri     Kuru   – University   of Washington,          USA

Dr.       Paul    Levin   – Stockholm   University,      Sweden

Prof.    Dr.       Mark Levine   – University   of         California,       Irvine, USA

Dr.       Darina            Martykánová – Universidad            Autonóma      de        Madrid,           Spain

Dr.       Morgan           Y.         Liu       – Ohio State   University,      USA

Prof.    Dr.       Beatrice          F.         Manz   – Professor     of         History,           Tufts   University,      USA

Professor        Lenore            G.         Martin            – Emmanuel  College            and     Harvard          University,      USA

Dr.       Elise    Massicard       – Sciences-Po CERI,   France

Dr.       Adam  Mestyan         – Society         of         Fellows,           Harvard          University,      USA

Prof.    Dr.       Laurent          Mignon           – Oxford         University,      UK

Dr.       Alan    Mikhail           – Yale  University,      USA

Dr.       Amy    Mills    – University   of         South  Carolina,         USA

Prof.    Dr.       Timothy          Mitchell          – William        B.         Ransford        Professor,       Columbia        University,      USA

Dr.       Yael     Navaro – University  of         Cambridge,    UK

Prof.    Dr.       Gülru  Necipoğlu       – Agha            Khan   Professor        of         Islamic            Art,      Harvard          University,      USA

Prof.    Dr.       Christoph       K.         Neumann       – Ludwig        Maximilian     University,      Munich,          Germany

Dr.       Vanessa          Ogle    – University   of         Pennsylvania,            USA

Prof.    Dr.       Bernard          O’Kane           – American     University      in         Cairo,  Egypt

Dr.       Kerem            Oktem – University   of         Graz,    Austria

Prof.    Dr.       Ozlem Onaran           – Greenwich   University,      UK

Prof.    Dr.       Victor  Ostapchuk      – University   of         Toronto,          Canada

Dr. M'hamed  Oualdi – Princeton    University,      USA

Prof.    Dr.       Umut  Ozkirimli         – Lund            University,      Sweden

Dr.       Hakan Ozoglu            – University   of         Central           Florida,           USA

Dr.       Esra    Ozyurek          – Chair            for       Contemporary           Turkish           Studies,           London           School of         Economics,     UK

Dr.       Tatjana           Paic-Vukic – The        Oriental          Collection       of         the      Archives         of         the      Croatian         Academy        of          Sciences          and     Arts,    Croatia

Prof.    Dr.       Leslie  Peirce – New York    University,      USA

Dr.       Karen Pinto,  Boise   State   University,      USA

Dr.       Oyku   Potuoglu-Cook           – University   of         California,       Riverside,       USA

Dr.       Andras            Riedlmayer    – Harvard       University      Libraries,        USA

Prof.    Dr.       Aron    Rodrigue        – Charles        Michael Professor     in         Jewish History            and     Culture,          Stanford        University,      USA

Prof.    Dr.       Dani    Rodrik – Harvard       University,      USA

Prof.    Dr.       Eugene           Rogan – Director       of         the      Middle            East     Center,            Oxford            University, UK

Dr.       E.         Natalie            Rothman        – University   of         Toronto,          Canada

Dr.       David  Romano          – Missouri      State   University,      USA

Dr.       Avi       Rubin  – Ben  Gurion University      of         the      Negev, Israel

Prof.    Dr.       Khaled            El-Rouayheb, James  Richard           Jewett Professor        of         Arabic and     of         Islamic    Intellectual     History,           Harvard          University,      USA.

Dr.       Kim     Rygial  – Wilfrid         Laurier University,    Canada

Dr.       Hanan Sabea  – American     University      in         Cairo,  Cairo  

Dr.       Dana   Sajdi    – Boston         College,           USA

Dr.       Adam  Sabra  – University   of         California,       Santa  Barbara,         USA

Dr.       İbrahim          Kaya   Şahin  – Indiana        University      Bloomington,  USA

Dr.       Christa            Salamandra   – City  University      of         New    York,   USA

Dr.       Ariel    Salzmann       – Queen's       University,      Canada

Dr.       Safa     Saracoglu       – Bloomsbury            University,      USA

Dr.       Marinos          Sariyannis      – Institute      for       Mediterranean          Studies/FORTH,         Greece

Dr.       Hakan Seckinelgin,    London           School of Economics, UK

Dr.       David  Selim   Sayers – San   Francisco        State   University,      USA

Dr.       Jan      Schmidt          – Leiden         University,      Netherlands

Dr.       Kent    Schull  – SUNY,           Binghamton,  USA

Dr.       Anna   Secor   – University   of         Kentucky,       USA

Dr.       Günter            Seufert           – German       Institute         for       International and     Security          Affairs,            Germany

Dr.       Prakash          Shahah           – Queen          Mary,  University      of         London,          UK

Prof.    Dr.       Elizabeth        Shakman-Hurd                      – Northwestern         University,      USA

Prof.    Dr.       Wendy            Shaw   – Freie University,     Germany.

Prof.    Dr.       Kim     Shively            – Kutztown    University,      USA

Prof.    Dr.       Kemal Silay    – Indiana        University,      USA

Dr.       Brian   Silverstein      – University   of         Arizona,          USA

Prof.    Dr.       Amy    Singer – Tel    Aviv     University,      Israel

Dr.       Gerrit  Steunebrink   – Radboud     University,      Netherlands

Prof.    Dr. Martin      Strohmeier     – University   of         Cyprus,           Cyprus

Prof.    Dr.       Martin            Stokes – King’s          College,           UK

Dr.       Emmanuel     Szurek            – EHESS,         France

Emeritus        Professor        Richard           Tapper           – University   of         London,          UK      

Dr.       Eren    Tasar  – University   of         North  Carolina,         Chapel            Hill,      USA

Dr.       Deniz Tat        – Leiden         University,      Netherlands

Dr.       Baki     Tezcan            – University   of         California,       Davis,  USA

Dr.       Gunes Murat Tezcur            – Jalal  Talabany        Chair   for       Kurdish          Political           Studies, University    of

Central           Florida,           USA

Dr.       Nicholas          Trépanier       – University   of         Mississipi,       USA

Dr.       Cihan  Tugal  – University   of         California,       Berkeley,        USA

Prof.    Dr.       Berna  Turam            – Northeastern          University,      USA

Dr.       Zeynep           Turkyilmaz     – Dartmouth  College,           USA

Prof. Dr.          Masayuki        Ueno,  Osaka  City     University,      Japan

Dr.       Ebru   Ustundag       – Brock           University,      Canada

Prof.    Dr.       Nicolas            Vatin   – Collège         de        France,            France

Dr.       Ali        Yaycioglu        – Stanford      University,      USA

Dr.       Eunjeong        Yi         – Seoul            National          University,      Korea

Dr.       Kadir  Yildirim          – Rice  University,      USA

Dr.       Zeynep           Yurekli            – Oxford         University,      UK

Prof.    Dr.       Sabra  J. Webber       – Ohio State   University,      USA

Prof.    Dr.       Jenny  White  – Boston         University,      USA

Dr.       Charles           L.         Wilkins – Wake          Forest University,      USA

Dr.       Carole Woodall          – University   of         Colorado,        USA

Dr.       Sara    Nur     Yildiz   – St. Andrews University,      UK

Prof.    Dr.       Gokce  Yurdakul        – Georg           Simmel           Professor        of         Comparative  Studies           on        Diversity         and    

Social  Conflicts,         Humboldt       University,      Germany

Dr. Konstantina         Zanou – Columbia     University,      USA

Prof.    Dr.       Fariba Zarinebaf       – Chair,           Middle            East     and     Islamic            Studies           Program,        University      of       

California,       Davis,  USA

Prof.    Dr.       Dror    Zeevi   – The  Hebrew          University      of         Jerusalem,      Israel

Prof.    Dr.       Madeline        Zilfi      – University   of         Maryland,       College            Park

Prof.    Dr.       Erik-Jan          Zürcher – Leiden       University,      Netherlands

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