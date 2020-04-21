Yurt dışındaki öğrencilerin dönmesi için düzenlenecek uçuş için bilet fiyatları bir günde 42 dolar artmış

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yurt dışında bulunan 25 bin Türk vatandaşının tahliye edilmesi için kapsamlı “operasyon” başlattıklarını açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın farklı bölgelerinde bulunan Türk öğrenciler için 22 Nisan’da Moskova’dan uçuş düzenleneceğini duyurdu. THY, biletleri 280 dolardan satışa sundu. Ancak, bilet satışı için internet bağlantısı açılmadı, öğrencilerin biletleri belirli yerlerden belirli saatlerde alabileceği duyuruldu. Öğrenciler bilet fiyatının bir günde 322 dolara çıktığını aktardı.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, Pyatigorsk şehrinde bulunan Aysuhan Köse, “Biletin fiyatı başta 280 dolardı, bir gün sonra ise 322 dolara çıktı. Bileti alabileceğimiz bir internet bağlantısı da, şehrimizde bileti alabileceğimiz THY ofisi de yok. Bu yüzden biletin her gün artmasından ve mağdur olmaktan korkuyoruz. İlk fiyatı bile zorla denkleştirebildik” dedi.

"Dönememekten endişeleniyoruz"

THY’yi aradıklarında “Böyle bir uçuşla ilgili bilgimiz yok” yanıtını aldıklarını belirten Köse, “Büyükelçiliği arıyoruz, onlar da THY’ye yönlendiriyor. Fiyatı ve şartları THY’nin belirlediğini söylüyorlar. Hâlâ belirsizlik içindeyiz. Sadece, ayın 20’si ve 21’inde THY’nin belirlediği bazı şehirlerden ve havalimanından bilet alabileceğimiz bilgisine ulaştık. THY yetkilileri, büyükelçilikten haber beklememiz gerektiğini söylüyor. Dönememekten endişeleniyoruz” ifadelerini kullandı.