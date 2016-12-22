Yurt dışındaki gazeteci Can Dündar hakkında yakalama kararı

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin bir günlük 'nöbetçi eş genel yayın yönetmenliğini' üstlendiği gerekçesiyle üç yıla kadar hapsi istenen Can Dündar hakkında, yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, "terör örgütlerinin açıklamalarını basmak veya yayınlamak" suçundan gazeteci Can Dündar'ın bir yıldan üç yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, halen yurtdışında bulunan Can Dündar'ı avukatı Abbas Yalçın temsil etti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberinde, "MİT tırları davasında hapis cezası almasından sonra yurt dışına gitmesi ve yakın zamanda dönmeyeceğine dair basına yansıyan beyanları nedeniyle kaçtığının anlaşıldığını ifade eden mahkeme heyeti, Dündar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi" ifadeleri yer aldı.

Dündar'ın avukatı Abbas Yalçın ise," Müvekkilimin yurtdışı adresini celse arasında bildireceğim. Bu şekilde savunmasını alabilirsiniz" dedi.

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ soruşturması' kapsamında şüpheli bulunan, kapatılan Zaman gazetesinin yöneticileri ve yazarlarının da aralarında olduğu 54 kişinin mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

Kapatılan Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Today's Zaman'ın eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ile Zaman gazetesinin çalışanlarından Bülent Korucu, Ali Ünal, Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay da, bu kişiler arasında yer aldı.

Kasım ayında, 'Fetullahçı Terör Örgütü'nün yöneticisi olduğu iddia edilen Cevdet Türkyol ve Abdullah Aymaz'ın da aralarında olduğu 54 şüphelinin mallarına el konulması talep edilmişti.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında, eski Zaman gazetesinin çalışanlarının da aralarında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) uyarınca, bu talebi kabul etti.

Buna göre, bu kişilere ait "taşınmaz mallara, ulaşım araçlarına, banka hesaplarına, kıymetli evraklara ve ortağı olduğu şirketlerdeki ortaklık paylarına" el konulacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, karar metninde bu 54 şüphelinin, "terör örgütüne finansman desteği sağladıkları, elde ettikleri mal varlığını örgütün hizmetine sundukları yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu, yine bir kısım şüphelilerin mal kaçırmaya çalıştıkları" belirtildi.

Mart ayında kayyum atanan Zaman gazetesi, olağanüstü hâl kapsamında alınması gereken tedbirlere dair Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan 131 yayın kuruluşundan biri.