Yurt dışındaki 2,8 milyon seçmen için sandıklar kuruldu

Yurt dışındaki 2,8 milyon seçmen, Türkiye’deki 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri için 8 Mayıs Cuma günü yurt dışı temsilciliklerde oy kullanmaya başlayacak. Bu seçmenlerden 1,4 milyonu Almanya’da bulunuyor.

Yurt dışında ikamet eden seçmenler, Türkiye’deki 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri için, 8 Mayıs Cuma günü oy kullanmaya başlayacaklar. Seçimde Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa ve İsviçre’deki seçmenler 24 gün boyunca yani 31 Mayıs’a kadar oy kullanabilecek. Hollanda’daki seçmenler ise 29-31 Mayıs tarihleri arasında 3 gün boyunca oy kullanabilecekler. Ayrıca yurt dışındaki seçmenler, 8 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında 33 gümrük kapısında da oy verebilecekler.

Tatil günleri de oy kullanılabilecek

Yurt dışında 2 milyon 848 bin seçmen oy kullanma hakkına sahipken, bunların 1 milyon 404 bini Almanya’da bulunuyor. Almanya’daki seçmenler, 13 merkezde oylarını kullanabilecekler. Aralıksız yani hafta sonları ve resmi tatillerde de sürecek olan oy verme işlemi 10.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, basın mensupları ve siyasi parti temsilcileri ile bir toplantı düzenleyerek, seçim süreci ile ilgili bazı uyarı ve hatırlatmalarda bulundu.

'Oy kullanmayı son dakikaya bırakmayın'

DHA'da yayımlanan habere göre, Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin şunları söyledi: “Bizim buradaki teknik altyapımızı, lojistik altyapımızı da düşünerek vatandaşlarımızın mümkün olduğunca hafta içinde izin almak suretiyle oylarını kullanmaları iyi olacaktır. Sizlerin de siyasi partiler olarak kendi tabanınıza bu yönde gerekli telkinleri yapmanızı rica ediyorum. Özellikle saat 17.00- 19.00 arasında yani insanların işten çıktıkları saatte yoğunluk oluşacaktır. Hava şartlarını dikkate alarak vatandaşlarımıza mümkün olduğunca korumalı alanlar oluşturmaya gayret ettik. Oyların hızlı şekilde kullanılabilmesi için bir filtreleme yapacağız. Bunun için önce vatandaşlarımız ‘seçmen kayıt kontrol merkezine’ gelecek. Burada yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıkları ve vatandaşlarımızın ellerinde seçimlerde oy kullanmalarına izin verecek nitelikte T.C. Kimlik numarası olan bir kimliği olup olmadığı tespit edilecek. Bu şartları haiz olduğu tespit edilen vatandaşlarımız yan tarafta bulunan oy merkezlerine, sandık bölgelerine alınacak.”

Üç önemli uyarı

Başkonsolos Engin, siyasi parti temsilcileri ve seçmenlere yönelik üç önemli uyarıyı ise şöyle sıraladı: “Herkesin sadece bir tane birleşik oy pusulası alma hakkı vardır. ‘Ben şuna bastım ama şuna basacaktım’ gibi son dakikada hissiyat değişikliği olması halinde buna izin verilmiyor. Cep telefonu, fotoğraf ya da film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmek yasak. Bu tür cihazlar varsa oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık görevlilerine bırakılması gerekiyor. Seçim alanında hiçbir şekilde, herhangi bir partinin amblemi, flaması, bayrağını bulundurmak mümkün değil.”

Hüseyin Emre Engin siyasi parti temsilcilerinden, yer darlığını dikkate alarak, her sandık için sadece bir müşahit bulundurmalarını da rica etti.