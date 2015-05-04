Yurtdışındaki seçmenler 8 Mayıs'tan itibaren oy kullanmaya başlayacak

Türkiye'de 7 Haziran'da yapılacak olan milletvekili genel seçimleri için başta Avrupa olmak üzere yurtdışındaki seçmenler yaklaşık bir ay öncesinden, 8 Mayıs'ta oy kullanmaya başlayacak. Konsoloslukta adres beyanında bulunarak Yurtdışı Seçmen Kütüğü'ne kaydolmuş yurtdışındaki Türkiye vatandaşları, 8-31 Mayıs tarihleri arasında başta konsolosluklar olmak üzere sandık kurulmaya karar verilen Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde oylarını kullanacak.

Yurtdışında kullanılan oyların Türkiye'nin genel oylarına ekleneceği bildirilirken; konuyu Yüksek Seçim Kurulu (YSK), "Yurtdışında kullanılan oylar nerede ve nasıl sayılır?" başlıklı açıklamasıyla duyurdu.

Oylar Türkiye'de açık olarak sayılacak

Oyların nasıl korunup, sayılacağı noktalarının da yer aldığı açıklamada, "Yurtdışından kullanılan oylar Yüksek Seçim Kurulu bünyesindeki Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu'nun (en son genel seçimlerde en fazla oy alan üç siyasi partimizin temsilcileri kurulda hazır bulunacaktır) gözetimi ve denetimi altında Türkiye'de açık olarak sayılır ve tutanak altına alınır.

Yurt dışından ağzı mühürlü olarak gelen oy torbaları, yurtiçinde oy verme süresi bittikten sonra (bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçimlerinde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği üyelerden oluşan) sandık kurulu denetimi altında açılarak sayım ve dökümü yapılır ve tutanaklar tutulur" ifadelerine yer verildi.

O ylar nereye eklenecek?

Yurtdışından verilecek oyların nereye ekleneceğine de şu ifadelerle açıklık getiriliyor: "Yurtdışında verilecek oylar, Türkiye'nin genel oylarına eklenecek ve sonra oransal şekilde partilerin oylarına şehir şehir eklenecek. Herhangi bir partinin Türkiye'de aldığı oy oranına bakılarak yurtdışında verilen oylar aynı oranda şehirlere dağıtılacak."

Yurtdışında nasıl oy kullanılacak?

Yurtdışındaki Türkiye vatandaşları bulundukları ülkelerde ilk olarak, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, eyalet merkezlerindeki büyük salonlarda kurulan sandıklarda üç gün boyunca ve randevu sistemiyle oy kullanmıştı. Şimdi ise çoğu konsolosluklara kurulan sandıklarda, 8-31 Mayıs tarihleri arasında randavuya ihtiyaç duymadan oy kullanabilecek.

YSK'nın verdiği bilgilere göre yurtdışında 18 yaşını doldurmuş, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı Türkiye vatandaşları sandık kurulan dış temsilciliklerde veya gümrüklerde oyunu kullanabilecek.

Oy kullanma işlemlerinin ise yerel saatle saat 10.00-19.00 arasında yapılacağı öğrenildi. 31 Mayıs'a kadar dış temsilciliklerde oy kullanma fırsatını değerlendiremeyenler, 7 Haziran'a kadar gümrüklerde oyunu kullanabilecek. Oy verme işlemi sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan nüfus cüzdanı veya pasaportu bulundurma şartı aranıyor.

Vatandaşlar, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı olup olmadıklarını ise YSK'nın www.ysk.gov.tr internet sitesinde, Yurt Dışı Seçmen Sorgulama bölümünden öğrenebiliyor. Bu seçimlerle ilgili tarih dolmuş olmakla birlikte Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne konsolosluk ve benzeri dış temsilcilikler, ayrıca Adres Beyan Formu'nu (Form B) doldurarak kaydolunabiliyor. Daha ayrıntılı bilgiler ise YSK'nın www.ysk.gov.tr sayfasındaki Yurtdışı Seçmen Sorgulama bölümü ve https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/index.html sayfalarından alınabiliyor.

