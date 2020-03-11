Yurt dışında yapılacak açık öğretim sınavlarına 'Koronavirüs' ertelemesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Koronavirüs nedeniyle yurt dışında yapılacak 2. dönem açık öğretim sınavlarını erteledi.

Bakanlık tarafından bazı yurt dışı temsilciklerine gönderilen yazıda, açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavlarının ileri bir tarihte yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi:

21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbaycan'ın Bakü, Katar'ın Doha, Kuveyt'in Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa ile Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavları ertelenmiştir.