'Yurt dışında Türklere ait offshore hesaplarında en yüksek 38.4 milyar dolar olabilir'

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, varlıklı kişilerin yurt dışındaki offshore hesaplarında yaklaşık 500 milyar dolarının bulunduğu ve bu hesapların peşine düşüleceği haberlerine yönelik, "Türk vatandaşlarının yurtdışına 500 milyar dolar kaçırdığına ve iktidarın bu paraların peşine düştüğüne ilişkin CHP New York temsilcisinin gazetemize yaptığı açıklamadaki rakamlar tamamen uydurma. İktidar adaylığı iddiasındaki bir partinin, bu kadar önemli bir konuda hiçbir veriye ve mantığa dayanmayan açıklamalara izin vermemesi gerekirdi. Kanunu 15 yıldır uygulamayıp, paraların vergi cennetlerine transferine izin veren iktidar, niçin şimdi bu paraların peşine düşsün?" yorumunu yaptı.

Yurtdışındaki banka hesaplarında en fazla 102 milyar dolar olabileceğini belirten Türkmen, "Bank For International Settlements'in (BIS) Aralık 2019 raporunda; Türkiye'nin varlık yükümlülük farkı 102 milyar dolar olarak yer almaktadır. Yani, Türklerin yurtdışındaki bankalarda en fazla 102 milyar doları olabilir. Gelelim Off-shore hesaplara; yukarıda yer alan Off-shore hacmi rakamlarının en üst tutarını dikkate alsak bile; yani 32 trilyon dolar, bunun yüzde 0.12'si Türkiye'ye ait olduğuna göre, bu hesaplarda olabilecek en yüksek Türklere ait para tutarı ancak 38.4 milyar dolar olabilir. İktidar da zaten tutarı önemsemediği için, vergi cennetleri listesini yayımlamayarak buralara dokunmadı. Sonuçta, Türk vatandaşlarının yurtdışında 38.4 milyar doları vergi cennetlerinde olmak üzere, toplam 140-145 milyar doları olduğunun tespitini yapabiliriz" diye yazdı.

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