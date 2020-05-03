Yurt dışında okuyan öğrencilerin devlet bursu kesildi

Yurt dışında devlet bursu ile okuyan öğrenciler salgın nedeniyle yurda dönünce bursları kesildi. Yaşanan sürecin olağanüstü olduğunu kaydeden mağdur öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) adım atmasını istedi.

Yurt dışında devlet bursu ile okuyan öğrencileri ilgilendiren yönetmelikte yer alan kurala göre, okudukları ülkelerden toplamda 2 ay boyunca uzak kalınırsa döviz üzerinden alınan burs kesilerek 1150 TL veriliyor.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, devlet bursu ile yurt dışında okuyan ve Koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerden tahliye edilerek yurda, ailelerinin yanına dönen öğrencilerin burslarında da kesintiye gidildi. MEB, bu süreçte öğrencilere 1150 TL ödenme kararını aldı. Ancak öğrenciler yurt dışında tuttukları ev ve diğer ihtiyaçları için para ödemeye devam ediyor. İngiltere’de bir üniversitede yüksek lisans yapan F.S., “Aylık aldığımız burs miktarı 1300 sterlindi. Yönetmelikte öğrencilerin, 2 ayı aşan süre boyunca eğer eğitim görülen ülke dışına çıkılırsa burslar yurtiçi bareminden yatmasını öngören bir madde var. Birçoğumuz bu 2 aylık sürenin 1 ayını yılbaşı tatilinde ülkeye gelerek kullandık. Şimdi de marttan beri buradayız. Yani süre doldu. Ben İngiltere’de neredeyse 6 bin TL kira ödüyorum. Bunu her ay ödemek zorundayım ve böyle bir gücüm yok. Bu olağanüstü bir süreç olduğu için bakanlığın, yönetmeliği bu süreçte askıya almasını istiyoruz” dedi.

Bakanlığın mağduriyeti gidermesini isteyen başka bir yüksek lisans öğrencisi C.H. ise “Bu süreç boyunca bakanlık hiçbir açıklama yapmadı, sadece ‘sizleri mağdur etmemek için çalışıyoruz’ dedi.