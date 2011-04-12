-YURT DIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERE DE BURS VERİLECEK ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Hasan Albayrak, yurt dışında okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanacak burs ve öğrenim kredisinin, öğrencinin bulunduğu ülkenin şartlarına göre verileceğini bildirdi. Albayrak, kurumun 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. YURTKUR'un 1961'de kurulduğunu belirten Albayrak, 81 ilde ve 115 ilçede toplam 283 yurdun öğrencilere hizmet verdiğini belirtti. Kurumun 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2011'de 50 bin yatak kapasitesini daha hizmete sunmayı planladıklarını ifade eden Albayrak, ''Türkiye'nin her yerinde şantiye halindeyiz'' dedi. Albayrak, yurt inşasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yanı sıra TOKİ ile de işbirliği yapmaya başladıklarını belirterek, TOKİ'nin 18 yurt inşa edeceğini belirtti. Kurum olarak hızlı bir gelişme ve değişme içinde olduklarını söyleyen Albayrak, 50. kuruluş yıl dönümünü de bu çerçevede değerlendirdiklerini dile getirdi. Bu kapsamda konser, tiyatro, yarışma, piknik, fidan dikme gibi etkinlikler planlandığını, Antalya'da Temmuz ayında da 15 ülkenin katılacağı Uluslararası Halkoyunları Festivali düzenleneceğini ifade etti. Albayrak, Eylül 2011'de Milli Piyango Çekilişi'nin YURTKUR için özel yapılacağını, yıl sonuna doğru özel bir resepsiyon vereceklerini anlattı. Bursların ve kredilerin verilmesinde YURTKUR'u tek yetkili kılan, 2004 yılında çıkan 5102 sayılı kanunun kendileri için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Albayrak, ''artık burs ve kredi açısından torpilin tarihe karıştığını'' kaydetti. Albayrak, yurt dışında okuyan öğrencilere yönelik hizmetler de verileceğini belirterek, öğrencilerin yoğun bulunduğu yerlerde yurt açılacağını, ayrıca 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren de yurt dışında okuyan öğrencilere burs ve kredi verileceğini bildirdi. Albayrak, bu öğrencilerin başvurularının, eğitim öğretim yılının başlayacağı Eylül 2011'de alınacağını bildirdi. Şubat ayında çıkan ve kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 6111 sayılı Torba Kanun'a da değinen Albayrak, yeniden yapılandırmaya vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Albayrak, bu kanunla borcu bulunanların borçlarının yarısının silindiğini anlattı. Öğrencilere verilen aylık kredi miktarlarının, 2002'den bu yana yüzde 433 artarak 45 TL'den 240 TL'ye çıktığını belirten Albayrak, 2011'de öğrenim kredisi alan öğrenci sayısının 970 bine, katkı kredisi alan öğrenci sayısının ise 538 bine yükseldiğini kaydetti. Albayrak, yurtta barınan öğrencilere cumartesi ve pazar günleri de kahvaltı ve akşam yemeği katkısı sağlandığını ifade etti. Kredilerin geriye dönüşünün kurumu çok olumlu etkilediğini vurgulayan Albayrak, kaynak sıkıntısı bulunmadığını, kurum bütçesinin bugün 3 milyar 368 bin TL olduğunu kaydetti. -50 BİN KİŞİ BAŞVURDU- Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, mevzuatta yapılan yeni düzenlemeye göre üniversiteden atılmanın kalktığının anımsatılarak, ''öğrencilere tüm öğrenimleri boyunca kredi verilip verilmeyeceği'' sorusu üzerine, öğrencilerin devam ettikleri programın normal öğretim süresi kadar kredi veya burs alabileceklerini, bu süreyi aşmaları halinde kredi veya burs alamayacaklarını söyledi. Kanunla kredi borçlarının yeniden yapılandırıldığını ifade eden Albayrak, borcu bulunanların yeniden yapılandırma için 2 Mayıs 2011'e kadar başvuru yapabileceklerini söyledi. Albayrak işsiz olanların borçlarının ertelendiğini de anımsatarak, bugüne kadar işsiz olduğunu belirterek borcunun ertelenmesi için 50 bin 100 kişinin başvurduğunu kaydetti. Yurt dışında okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanacak burs ve öğrenim kredisinin,öğrencinin bulunduğu ülkenin şartlarına göre verileceğini belirten Albayrak, ''Özelllikle öğrenim kredisini, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan isteyen herkese vereceğiz'' dedi. Yurt dışında yaklaşık 130 bin civarında Türk öğrenci bulunduğunun tahmin edildiğini belirten Albayrak, bu konuda çalışma yaptıklarını belirtti. Yurt dışında okuyan ve kredi ve burs için başvuracak öğrencilerden kefil isteneceğini ifade eden Albayrak, kefil uygulaması dışında diğer şartların Türkiye'deki ile aynı olacağını söyledi. Albayrak, kredi ve burs imkanlarından yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de yararlanacağını sözlerine ekledi.