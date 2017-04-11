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Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor

16 Nisan referandumu için 57 ülkede 1 milyon 400 bin 46 vatandaş oy kullandı

11 Nisan 2017 23:20

Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oyların Türkiye'ye getirilmesine başlandı. Münih-Lion hattını kapsayan ve 190 diplomatik torbanın bulunduğu 11 konteyner, THY uçağı ile Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, yurt dışında kayıtlı Türkiye vatandaşlarının oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy pusulalarının bulunduğu diplomatik torbaların Türkiye'ye getirilmesine başlandı.
 

11 konteyner içinde

 

Planlama dahilinde Fransa'nın tamamı ile Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin bir bölümünü kapsayan Münih-Lion hattını oluşturan oylar toplandı. 190 diplomatik torbadaki oylar, 11 konteyner içinde Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak ile Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

 

Özel güvenlikli salonda muhafaza edilecek

 

Uçağın DHMİ Kongre Merkezinin bulunduğu alana gelmesinin ardından oy pusulalarının bulunduğu konteynerler, tırlara yüklendi. Oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek burada oy kullanma işleminin sona ermesine kadar muhafaza edilecek.

 

 

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