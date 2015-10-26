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Politika

Yurt dışında kullanılan oylar 7 Haziran'a göre arttı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden 1 milyon 267 bini sandığa giderek siyasi tercihini yaptı

26 Ekim 2015 10:08

Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenlerden 1 milyon 267 bini sandığa giderek siyasi tercihini yaptı. 1 Kasım seçimlerinde yurtdışında oy kullanan Türk seçmenlerin sayısı 7 Haziran seçimlerine göre yüzde 22.5 arttı.

Türkiye'de 1 Kasım'da yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı 2 milyon 898 bin seçmenin 8 - 25 Ekim tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi sona erdi. 

Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenlerden 1 milyon 267 bini sandığa giderek siyasi tercihini yaptı. 

Yurtdışındaki seçmenler 54 ülkedeki 113 temsilcilikte oylarını kullandılar. Bu seçmenler için 24 ve 25 Ekim tarihlerinde oy kullanma saatleri 21.00'e kadar uzatılmıştı.

Yurtdışındaki Türkler 30 gümrük kapısında ise, 1 Kasım Pazar günü saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaya devam edecekler. 

Geçtiğimiz 7 Haziran seçimlerinde Yurtdışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı 1 milyon 34 bin seçmen oy kullanmıştı. 7 Haziran seçimlerine göre 1 Kasım seçimleri için yurtdışında oy kullanan Türk seçmenlerin sayısı yüzde 22.5 arttı.

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