Yurt dışında Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi

Yurt dışında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.

Sputnik'in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şimdiye yurt dışında 320 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda'da 54, İngiltere'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs'ta 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 140 bini aştı. Virüs vakası rastlanan kişi sayısı ise 2 milyon 84 bin 42'ye yükseldi. Salgın tedavisi görerek iyileşen kişi sayısı 515 bin 109 oldu.