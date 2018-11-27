Yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına soruşturma

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da yurt dışında iş vaadiyle 3 kişi tarafından dolandırıldıklarını ileri süren 6 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar, farklı şehirlerde toplam 305 kişinin bu kişiler tarafından dolandırıldığını öne sürdü.

Bursa Adliye Sarayı’na gelen 6 kişi; Kadir Ç., Osman G., ile Saffet Y. hakkında yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşçiler Bülent Şanda, Zülfikar Eser, Murat Özkan, İbrahim Güngör, Muhammet Bülbül ve Mustafa Çakar savcılığa verdikleri dilekçelerinde, \"Bu kişiler, 4 Ekim 2018 tarihinde, bizi Bosna Hersek’e çalışmaya götüreceklerini söylediler. Bizden istenen ustalık belgesini çıkarmak için kişi başı 375 lira ödedik. Kimlik bilgelerimizi ve evraklarımızı onlara teslim ettik. Bilgilerimiz ellerinden olduğundan sahtekarlık yapabileceklerinden korkuyoruz. Biz bu kişilerden şikayetçiyiz\" dedi.

Mağdur olduklarını söyleyen 6 kişi; Bursa’dan 21, İnegöl’den 45, Yozgat’tan 150, İzmit’ten 85 kişi, Sakarya’dan 2, İstanbul’dan da 2 kişi olmak üzere toplam 305 kişinin yurt dışına çalışmaya götürülecekleri söylenerek bu kişiler tarafından dolandırıldığını, oluşturdukları sosyal medya hesabından ve telefon görüşmelerinden öğrendiklerini anlattı.

Şüphelilerden Kadir Ç. ile cep telefonuyla görüştüğünü söyleyen işçiler, kendilerine ait evrakın bu kişide olduğuna dair ellerinde ses kaydı olduğunu belirtti. Bu kaydı da savcılığa veren işçilerin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.



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