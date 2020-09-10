Yurt dışında eğitim alacak 750 öğrenci aranıyor; dil şartı yok

Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk’ün talimatıyla 1929 yılından bu yana her yıl doktora ve yüksek lisans öğrencilerini yurt dışında eğitime gönderiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, YLSY programının detaylarını anlattı.

Hürriyet'ten Nuray Çakmakçı'ya konuşan Bilgili, "Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1929 yılından beri lisansüstü öğrenim görmek üzere Bakanlığımızca mecburi hizmete dayalı olarak yurtdışına öğrenci gönderiliyor. Adaylar başvuru şartlarını sağlamaları halinde bu yıl 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Bakanlığımız REBUS sistemi üzerinden (https://rebus.meb.gov.tr/) başvuru yapabilecekler" diye konuştu.

Bilgili, "Hangi alanlarda ve kaç kişi gidecek?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Bu yıl başta aşı ve ilaç araştırmaları, savunma teknolojileri, siber güvenlik, bilişim, yapay zeka, robotik sistemler, enerji, psikoloji alanları başta olmak üzere 394 farklı alanda 750 öğrenci yurt dışına gönderilecek.

Kontenjanlar, ülkemizin ihtiyaç duyduğu önemli ve güncel stratejik alanlar için Cumhurbaşkanlığı, TÜBİTAK, YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkılarıyla belirleniyor. Başta yükseköğretim kurumlarımız olmak üzere Savunma Sanayi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı gibi 25 kurum ve 106 üniversite adına yurtdışına öğrenci gönderilecek."

Öte yandan Bilgili, fırsat eşitliği sağlamak adına adaylardan başvuru sırasında yabancı dil puanı istenmediğine dikkati çekti.

YLSY Bursu kapsamında neler karşılanıyor? YLSY Bursu kapsamında öğrencilerin aylık burs ödemeleri, okul ödemeleri, eğitimleri için gidiş/dönüş uçak bileti giderleri, kırtasiye giderleri, sağlık giderleri, yabancı dil sınav ücretleri, tez masrafları ile bilimsel etkinliklere katılım amaçlı ulaşım ve konaklama giderleri Bakanlığımızca karşılanıyor

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